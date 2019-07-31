宮縮在家臥床安胎...遭狠酸「是在累什麼」！正妹媽崩潰：你懂我的絕望嗎？

▲原PO在家臥床安胎卻遭狠酸，她崩潰吶喊「你知道我的絕望嗎」。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／綜合報導

懷孕若是出現異常宮縮，醫生很可能會建議盡量臥床休息。然而，一名女網友就在臉書《爆怨公社》發文表示，因為宮縮問題在家安胎，且醫生也說不能久站，也不能走太久，因此她在家大部分時間都是躺著很少走動，但卻經常被人酸言酸語稱，「你都可以走到超商了！為什麼不能上班？」、「每天可以在家躺很爽欸！不知道你累什麼！」讓她很是無奈。

原PO表示，「真的快爆炸了！每個人孕期本來狀況就不同，我目前才17週，已經因為宮縮問題在家安胎三週了！而且常常半夜宮縮痛醒...」而她在家的時間大部分都是躺著，除了上廁所、吃飯、餵貓狗外，「有兩次真的完全沒東西吃會下樓買吃的，下樓（電梯）到超商走路大概3分鐘，我要走一下坐著休息五分鐘，通常到超商會花15分鐘以上的時間」。

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然而，因為她長時間待在家中，也因此遭到其他人酸言酸語稱，「你都可以走到超商了！為什麼不能上班？」、「在家都可以走動了，跟去公司有什麼不同？」、「啊你都睡到中午，晚上當然睡不著宮縮啊！」、「每天可以在家躺很爽欸！不知道你累什麼！」讓她無奈直呼，「躺整天到了晚上還是會異常宮縮，你知道有多絕望嗎？躺著發呆還要腰痛、肚子痛，真的比上班還累好幾倍。」

許多網友看到原PO處境，感到相當不捨，紛紛留言「孕期的辛苦沒經歷過的人無法體會～心裡的壓力也很大」、「不要理那些魔人，自己的身體自己照顧好最重要！加油！」、「每個孕婦的體質都不同，跟著醫師的指示就對了...辛苦你了...」。

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