結婚7年無法行房！人妻一碰痛爆　醫揭真相傻了「你怎麼忍得住」

▲妻子一被碰就痛到不行，乖乖夫維持7年無性生活，最後為了生子求助婦產科。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／柯沛辰報導

魚水之歡本是夫妻間的正常互動，但也有許多人飽受房事所苦，又難以對外人訴說。婦產科醫師陳保仁就透露，他在台北醫院服務4年，做「處女膜破壞術」的次數遠比整形術還要多。

陳保仁近日在節目《醫師好辣》分享經驗，指現代人容易緊張，「放鬆治療」相當盛行，但他來台北看診期間，遇到許多夫妻無法順利進行房事，即便放鬆也不行，「我大概來台北4年，之前15年在桃園，來台北就是做私密處破壞術，次數遠大於私密處整形術，由我來破壞的大概就有7、8個。」讓現場來賓無不疑惑。

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陳保仁解釋，「無法達陣」有許多因素，像是陰道過窄、陰道痙攣或是情緒緊張，這時就建議就診，「可以做手術解決狹窄，或打肉毒桿菌讓肌肉放鬆一點點，也可能是心理問題，吃某些放鬆藥事可以改善的。」

▲陳保仁透露，他來台北做的破壞手術比處女膜重建次數還多。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

陳保仁舉了2個病例，第一對夫妻結婚差不多3年，一直「不得其門而入」，迫於家裡頻頻詢問，才不得不求助婦產科。夫妻倆強調，他們已經試過各種方法放鬆，也不會排斥親親抱抱等親密行為，但每次到了緊要關頭，女方一被碰就會放聲尖叫。

陳保仁進行內診後發現，女生私密處肥厚，可以忍受醫療器具進入，但面對老公就是忍不了，所以他只好建議動手術破壞處女膜、注射肉毒桿菌，價格約6、7萬元。女方一聽價格面有難色，但仍敲定手術日期。

不料手術前一周，對方打電話來取消開刀，指老公認為價格太貴，所以2人昨天努力試了一下，「為了7萬塊拼了」，沒想到真的順利達陣。不過，另外一對夫妻可就沒那麼輕鬆了。

▲陳保仁說，第二對夫妻結婚7年，但一直未能順利行房。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

陳保仁說，第二對夫妻結婚7年，2人都是高收入，但女生一碰就會痛到跳起來，所以維持了7年的無性生活，也一直無法懷孕。當時他好奇問男方，結婚7年都沒有性生活，「你怎麼忍得住？」但對方只是客氣笑笑沒說話，看起來是個善良的乖乖牌。

陳保仁認為，2人長年來四處求助無果，所以馬上替女方進行手術，先後切開處女膜、注射肉毒桿菌，術後也確認醫療器具進入沒問題，沒想到兩人仍無法順利達陣，經詢問才知道是女方太緊張，每次看到老公靠近就會瑟瑟發抖。

陳保仁建議夫妻倆喝點酒放鬆情緒，說不定能克服障礙，但2人無論怎麼試都不行，最後只好尋求人工授精、試管嬰兒，所幸很幸運第一次就成功，而且還是一對雙胞胎。

▼陳保仁指出，關鍵原因是女方太緊張了，最後夫妻倆只能尋求試管嬰兒。（圖／翻攝自《醫師好辣》）