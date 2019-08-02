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影／親眼目睹父母車禍慘死！6歲哥哥堅強安慰2歲妹：妹妹別哭...醫護心疼淚目

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 記者蔡儀潔／綜合報導

江西贛州一處高速路段近日發生慘烈車禍，一輛小轎車被2輛大貨車擠壓變形，車內一家四口父母當場喪命，兩個小孩則為輕傷。小朋友在現場不斷哭喊「媽媽」，送醫後，6歲的哥哥還堅強的安慰2歲妹妹說，「妹妹別哭」，這一幕讓醫護人員都心疼不已。目前，警方還在進一步調查事故。

▲▼ 目睹父母車禍慘死！6歲兒堅強安慰2歲妹「別哭」。（圖／翻攝自微博）

▲6歲兒不斷哭喊「媽媽」。（圖／翻攝自微博）

據《江南都市報》報導，廈蓉高速南康段7月31日發生交通事故，一輛小轎車被兩輛大貨車擠壓，車身完全變形，2位大人面目全非一動不動，現場一片慘烈。幸運的是，車上兩名兒童僅有輕傷，但親眼目擊父母慘死，6歲的男孩當場大哭，不斷喊著「媽媽」。

▲▼ 目睹父母車禍慘死！6歲兒堅強安慰2歲妹「別哭」。（圖／翻攝自微博）

▲ 6歲哥哥堅強安慰2歲妹「別哭」。（圖／翻攝自微博）

送醫後，受傷的6歲哥哥還不忘安慰2歲妹妹，說「妹妹別哭」。蒙姓副院長透露，當時工作人員看到都很難過，不少醫生和護士私下主動買了一些食物、水果、衣物給兩位小孩，並照顧他們洗澡、梳頭等，希望儘量多給他們一些關愛。

這兩位小朋友的未來讓網友擔憂不已，「太可憐了，小時候父愛母愛是任何東西不能彌補的」、「剩下兩個孩子怎麼辦啊？心疼」、「長兄為父，以後他就是你這世上最親的人了」、「兩個小天使要好好的」、「成了孤兒好可憐，兄妹以後相伴，要健康快樂長大。」

▼ 醫護人員在照顧兩位小朋友。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 目睹父母車禍慘死！6歲兒堅強安慰2歲妹「別哭」。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：一家四口車禍,目睹父母雙亡,安慰妹妹,堅強

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