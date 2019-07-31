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蠢哥泡夜店「找妹夢幻一夜情」　5年後「變現成老爸」母子求認親！

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▲懷孕,寶寶（圖／取自免費圖庫Pixabay）

男網友嗨泡夜店5年後竟遇上當年一夜情的辣妹帶著「孩子」想認親。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

江湖在走警覺要有，這應是現代年輕人最重視的玩樂原則，但往往是會出現意外。一名男網友日前就在論壇上分享自己的遭遇，因為5年前曾在夜店遇見一名辣妹，兩人當晚打得火熱。事後斷了聯絡，直到最近這名辣妹突然帶著一個「4歲孩子出現」想要認親。

男網友在貼文中說道自己的悲慘經歷，5年前還是27歲的他，因為喜歡在夜店裡面認識女孩，某一天剛好遇到一個女生也相當主動，兩人聊天聊的投機，後來決定回到男網友的住所。兩人一回到私人空間，立刻翻雲覆雨，直到隔天，女方也問說是否可以繼續聯絡，但最後仍漸行漸遠。

直到不久前，男網友接到一封簡訊，事隔五年後他感到有些熟悉，但又不確定這位女子是不是當年在夜店認識的女孩。兩人在訊息中，女子提到那夜一夜情後，她就有了身孕，但還是選擇自己獨立生下，並且和後來的男友、家人一起照料，但因為近期和現任男友分手，所以才會想要再次聯絡男網友。

男網友得知消息後，下意識就將該名女子封鎖，因為認為5年來完全音訊全無，如今卻突然帶著孩子出現真的太荒謬，也詢問鄉民該如何解決。不少鄉民則表示，「封鎖有點太狠，其實可以見面驗DNA這都不算太難」、「拜託這女的太壞了，根本想帶著拖油瓶投奔」、「支持直接封鎖！」

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關鍵字：性愛,炮友,一夜情,孩子,懷孕

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