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再開第二槍！陸傳8/2公布團客限縮配額　學者曝「3種版本」

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▲▼北京首都機場 ,陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸客限縮從自由行擴大到團客？（圖／記者曾俊豪攝）

記者胡順惠／台北報導

大陸從今（1）日起暫停陸客自由行來台，現在又傳出9月開始要擴大限縮陸客團。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，的確有聽到這個消息，今天許多在大陸的台灣旅遊業者都被找去開會，明（2）日會公布配額數字，預估內容將有3種版本，包含不要超過上半年、不要超過去年、比去年再低1至2成，最後一種是最嚴格的，但還是要看後續執行。

黃正聰說，其實從以前每到選舉期間就有配額限制，只是過去沒有嚴格實施，往年說砍半又砍半，後來就只有限縮1至2成，這次應該跟以前一樣，只是是否真正落實要看後續發展。至於這次情勢是否比往年險峻？他說，的確非常倉促，大陸態度轉折太突然，原本7月陸客入境創今年新高，如果沒有限縮消息，8月還可能再創新高。

請繼續往下閱讀...

限縮團客是否衝擊力度比自由行還高？黃正聰表示，其實2種差不多，今年3至5月團客比較多，6月開始又是自由行旅客高過團客，每個月的總人數都差不多。他分析，現在還不明確，未來要怎麼限縮，以去年人數當基準，今年成長約1至2成，明天公布配額可能有3種版本，如果是比去年再低1至2成，也就等同打7折，是最嚴格的方式，但還是得觀察後續執行嚴格與否。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁也說，已聽到大陸將限縮團客的風聲，下周應該就會公布，只是不一定會像自由行政策一樣公告天下，過去大陸每個省市每月來台旅客數配額約為1000人到2000人，但蔡政府上台後，多數省市配額均降至1000人，幾乎沒有超過2000人，這次選前調整配額，恐再將限額砍半，每月僅開放500人來台團遊。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則說，業者早有預測會有限縮手段，且本次大選又特別敏感，恐怕至少會就現有配額再砍二至三成。他說，去年九合一藍營勝選，陸方逐漸默許放寬配額，尤其有走訪高雄的旅行團幾乎申報都會通過，如今又要限制，對業者而言傷害很大，且依照作業時間，下周應該就差不多要公佈。

ET快訊
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開第二槍！陸傳9月起「擴大限縮陸客團」　明公布配額...學者
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關鍵字：自由行,團客,簽證,限縮,黃正聰

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