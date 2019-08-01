免費前往美國矽谷　亞洲．矽谷創業英雄營秋季班報名起跑

▲亞洲．矽谷創業英雄營秋季班，報名起跑。（圖／亞洲．矽谷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

你有創業的精神和抱負嗎？亞洲．矽谷創業英雄營秋季班，即日起報名起跑，請快把握。亞洲．矽谷計畫執行中心與美國矽谷創業學校Draper University攜手合作舉辦「創業英雄營」，繼夏季班之後，秋季班將甄選10位學員，免費前往美國矽谷參加Draper University創業訓練課程，歡迎有志創業者踴躍報名參加甄選。

為強化國際鏈結並培育國際創業人才，亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮1日表示，美國矽谷Draper University「創業英雄營」徵選是亞洲．矽谷計畫執行中心年度重要的計畫之一，今年將送訓夏季班和秋季班兩梯次，繼夏季班之後，秋季班徵選活動將自即日起開始報名，至8月19日截止，

李博榮指出，舉辦「創業英雄營」的主要目的是希望讓台灣的創業家能有機會直接前往美國，學習矽谷的創新文化和創業模式，未來並能夠成為協助台灣推動創新創業的種子。

甄選上的創業家除了將獲得亞洲．矽谷計畫執行中心補助學費及住宿費，前往Draper University受訓外，同時也能夠獲得與國際知名企業或VC資源鏈結的機會。此外，透過創業英雄營，也有機會能讓國內外的創業家充分交流，進而提升台灣新創團隊的國際對接能力。活動詳情及報名簡章請上「亞洲．矽谷計畫執行中心」官網（www.asvda.org.tw）查詢下載。