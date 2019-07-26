九成創業一年內倒閉　北京創投老董提八大「必備能力」

▲優客工場（北京）創業投資公司創始人、董事長毛大慶。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／昆山報導

近年兩岸雙創風氣興盛，不少年輕人畢業後選擇創業逐夢，但在兩岸都設有創業基地的優客工場創始人毛大慶坦言，根據統計，台灣創業者一年內倒閉機率高達九成，最大的難題就是資金。他也整理出創業者的八大必備能力，於昨（25日）在昆山舉辦的「2019兩岸青年實習就業創業研討會」中，分享給與會台青。

毛大慶首先提到，未來發展最重要的前沿技術將是大數據、物聯網、人工智慧、3D列印、生物技術和健康技術、可再生能源及區塊鏈等，為未來的產業創新、科技革命打開窗口。

▲2019兩岸青年實習就業創業研討會，講者與台青分享創業心得。（圖／取自主辦方網站）

但他也說，在創新創業風氣發展下，「創業成功依然是一個小概率（機率）事件」，截至2018年6月，大陸中小企業的平均壽命僅3年；台灣方面，則往往因為缺乏資金支持，近七成創業者啟動資金來自自有或借款，出現一年內倒閉機率高達九成的情況。

因此毛大慶除了建議台灣創業者，可到較容易媒合資金的地方創業、尋找優質的創業孵化器外，他也總結出成功創業者應有的八大必備能力。

毛大慶說，首先，創業者必須擁有「長長的雪道」，也就是進入的產業「賽道和產業鏈要夠長」，再來則是商業模式的可擴充性、清晰的盈利模式、核心競爭力、專注力、對現金流的把控能力、把握商機的能力、領袖氣質等。他認為，作為一個創業者必須要有優秀的人格，永遠追求超越方能成功。

▲2019兩岸青年實習就業創業研討會在昆山舉辦，並對台灣青年舉辦人才招聘會、創業項目發表等活動。（圖／取自主辦方網站）

在同場活動上，大陸全國台企聯會長李政宏也說，青年創業失敗主要有幾個原因，包括項目與自己專業與資源不匹配、資金不足以支撐項目、未專注在核心產品上、產業前景辨識能力不足、沒有調整好心態等。

因此他以企業家的角度，給台青幾點建議，包括先確認自己有無創業基因、先就業再創業、慎選青創基地、堅持初心、掌握產業發展趨勢與潛力、注重創新、接地氣，注重與當地企業、市場、人才的融合等，以利成功起步並站穩腳跟。

值得注意的是，毛大慶在會後受訪時提到，台灣在文創領域的思想、創意能力相當具有優勢，如果能抓住大陸時下的消費趨勢，搭配文化IP、與多領域產品結合等，將創造許多發展的可能性。

「2019兩岸青年實習就業創業研討會」活動由兩岸企業家峰會、江蘇省政府等共同舉辦，聚集337位台青赴昆山參加研討會、人才招聘會、實習分享會、青年創業項目發表會、兩岸音樂節和電競比賽等活動，旨在推動兩岸的融合發展。