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New Cal 私密香創辦人：「美麗，是由內而外散發的自信」

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▲妳的美麗由我負責！New Cal 私密香創辦人鐘盈惠，用「由內而外」的保養概念幫助女人找回自信美。（圖／女子學提供）

「美麗，是由內而外散發的自信。」

對 New Cal 私密香創辦人鐘盈惠來說，讓每個女人能保有健康和美麗，一直都是她心中的願景。正因如此，她特別在 4 年前的 3 月 8 日創立了品牌 New Cal，一方面是藉由此意義不斷提醒自己的使命，另一方面則是希望能用自身的力量，造福更多愛美的女性。

即使在消費市場上依舊是保健食品琳瑯滿目，想要獨樹一格並不容易，但她始終沒有放棄夢想，一步一腳印地奠定品牌的基礎。

吃苦當吃補的便利商店哲學

▲妳的美麗由我負責！New Cal 私密香創辦人鐘盈惠，用「由內而外」的保養概念幫助女人找回自信美。（圖／女子學提供）

▲由於家庭因素，鐘盈惠小時候就知道社會的現實，明白「凡事都得靠自己的道理」。

12 年前，鐘盈惠因緣際會進入一間行銷公司，恰好遇到公司轉型為保健食品的行銷企劃。即便沒有相關經驗，也曾經在提案時被客戶狠狠「洗臉」，但鐘盈惠總能化阻力為助力，努力苦讀保健相關知識，以成為一位數一數二之人為目標。

累積越多的實戰經驗，鐘盈惠漸漸有想創業的念頭，除了想幫助女性找回健康美外，也希望能有較多時間和孩子相處。

然而，回顧創立 New Cal 的第一年，從商品開發、上架、提報、包裝、出貨、送貨、退貨，種種繁瑣的工作都必須由一肩扛起，讓她幾乎沒有時間休息，生活所有時間都被公務占據，宛如經營一家 24 小時全年無休的超商，沒有一刻可以放鬆，更不用說陪伴孩子了，讓她不禁自我懷疑：「難道這一步真的算錯了嗎？」

說不出口的秘密，讓我為大家解決

▲妳的美麗由我負責！New Cal 私密香創辦人鐘盈惠，用「由內而外」的保養概念幫助女人找回自信美。（圖／女子學提供）

▲以「凡事靠自己」的態度面對創業的挑戰，鐘盈惠顯得甘之如飴。

縱使挫折不斷，中間也歷經了許多困難關卡，但憑著那股「因為我什麼都沒有，所以要比其他人更努力」的毅力，鐘盈惠成功度過每一次的危機。近年來公司逐漸向上成長，並在 2018 年推出的「NEW CAL 私密香軟膠囊」角逐市場，成功創造超高的好評及回購率！

鐘盈惠說，過去因為工作忙碌的關係一直有私密反覆感染的問題，三天兩頭都到婦科報到，且令她訝異的是，身邊有不少女性朋友也都有類似的症狀，只是都不好意思說出口，眾多的案例讓鐘盈惠決心開發一支解決女性私密問題的保健品，積極與工廠來回溝通，促成私密香軟膠囊的誕生。

▲妳的美麗由我負責！New Cal 私密香創辦人鐘盈惠，用「由內而外」的保養概念幫助女人找回自信美。（圖／女子學提供）

▲身為女人，鐘盈惠也十分關心身邊好姐妹的健康。

「保健食品是輔助的，必須長期食用才會有效果。」鐘盈惠強調由內而外的保養，提醒大家要懂得愛惜自己的身體，給予最適當的呵護，才能將健康與美麗並存。

此外，她從前不斷鑽研保健知識的經驗值在周遭朋友眼中就像一種「掛保證」，使她經常站在專業的立場教育朋友們購買保健食品的注意事項和潛規則，正如她想帶給消費者的理念一樣：「扭轉女人完美關卡，成為女人的完美專家，創造女人的美麗與自信。」

員工如同家人，凡事要將心比心

▲妳的美麗由我負責！New Cal 私密香創辦人鐘盈惠，用「由內而外」的保養概念幫助女人找回自信美。（圖／女子學提供）

▲鐘盈惠形容員工就像她的家人一樣，互相照顧、互相扶持。

談到和員工的關係，鐘盈惠隨即露出了溫暖的笑容。她一直覺得女性與生俱來的縝密和韌性，是上天賜予的禮物，在尋求員工的過程中，不知不覺也都以女性為主，聲稱 New Cal 團隊是一群認真的「女子隊」。

鐘盈惠不諱言，在工作上她是一位嚴格的老闆，教育員工講求將心比心，必須時刻站在消費者的立場著想，對任何小細節也都十分要求，以降低客訴率。隨著團隊的建立，讓她身上的擔子減輕了不少，她很欣慰看到這群夥伴的深厚的默契和超強抗壓性，尤其當公司業務繁忙時，大家總會主動協助跨部門的事務，讓她覺得自己真的既幸福又幸運。

靠著不斷取捨，顧好每一個孩子

▲妳的美麗由我負責！New Cal 私密香創辦人鐘盈惠，用「由內而外」的保養概念幫助女人找回自信美。（圖／女子學提供）

▲每到假日就是鐘盈惠和孩子們的親子時光，一家人時常一起出遊共創回憶。

專訪到了尾聲，問鐘盈惠如何在忙碌的工作和家庭中找平衡呢？她坦言：「真的好難喔！」回憶起創業初期，夜以繼日的繁忙讓她的孩子始終是幼稚園最後一個被接回家的小孩，雖然最後孩子漸漸地妥協、接受，但每當她想起這件事，依舊十分自責，感嘆想要兩邊兼顧確實困難萬分。

因此，她學會切割自己的時間，學習在工作上做取捨，平日專心上班，假日則全心全意陪伴孩子，努力做到盡善盡美的程度，也慶幸兩個孩子也十分體諒貼心。

▲妳的美麗由我負責！New Cal 私密香創辦人鐘盈惠，用「由內而外」的保養概念幫助女人找回自信美。（圖／女子學提供）

▲即便辛苦卻怎麼樣也無法捨棄，鐘盈惠笑說：「也許這就是我天生的使命吧！」

至於第三個孩子 New Cal，又對品牌抱著什麼樣的期待呢？鐘盈惠自信地說：「我會更積極地推廣保健食品『由內而外的』保養觀念，並帶領品牌走向國際市場，渴望世界上女性能因為 New Cal 更有自信，展現自然之美。」

回首創業的 4 年裡，當然曾有想失敗放棄的念頭，但公司和品牌都是自己的孩子，就像對兩個孩子有著一輩子的責任一樣，不是任意就能放手的。鐘盈惠自嘲，也許自小以來她就是天生勞碌命，注定當一位創業家，她感謝自己的堅持不懈和家人的扶持，並鼓勵女性朋友勇敢追夢：「即使一無所有，妳仍有力量能『扭轉』局勢！」

New Cal 我的完美專家

－　Facebook

－　扭轉女人的完美關卡

攝影：艾葳精品婚紗

部分圖片提供：鐘盈惠

延伸閱讀：

只有女人最懂女人　行銷達人打造 MIT 平價優質保養品

沒有平衡只有取捨！穿梭在職業婦女和媽媽的角色中，也能找到自己

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：女子學,創業,保養,女人,私密,美麗,自信

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