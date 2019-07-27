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西進成趨勢？　年輕人有話說：最在乎薪水、發展性最放不下家人

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▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／記者陳政錄攝）

▲參與2019兩岸青年實習就業創業研討會-昆山菁英人才招聘會活動的台青。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／昆山報導

由於兩岸地理位置、文化相近，近年不少台灣年輕人選擇到大陸工作，但面對人生地不熟的環境和陌生挑戰，經《ETtoday新聞雲》訪問調查，多數年輕人在在乎的還是薪水和發展空間，最需要的是解決住宿問題、最放不下心的是家人，但他們同時也認為，除了選擇西進，只要能追求到更好的待遇，世界哪裡都是舞台。

「2019兩岸青年實習就業創業研討會」25日在江蘇昆山舉行，現場有101家兩岸企業，為前來與會的337位台灣青年提供約1200個實習、就業機會，台商日月光、緯創、正新、富邦以及大陸工商銀行、建設銀行、亞馬遜（中國）等都榜上有名，更有江蘇廣電、鳳凰傳媒罕見對台灣學生招聘。

▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／取自主辦方網站）

▲兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍（左一）、台方理事長蕭萬長附招聘會攤位了解情況。（圖／取自主辦方網站）

面對大陸經濟社會發展條件改變、積極對年輕人招手，在部分大陸台商因生產要素轉移的背景下，根據行政院主計處統計，2017年台灣赴海外就業人數73.6萬人中，仍以40.5萬人在大陸最多。

對此，已經在上海工作兩年，專程前來參加招聘會的何翊如坦言，大陸是很適合踏出第一步的地方，畢竟語言相通，同時發展空間、國際性、薪資都是年輕人會考量的重點。但她也提到，年輕人的目光也不只有在兩岸，若能找到適合自己個性、需求的地方，哪裡都是舞台，所以她選擇年輕時多闖一闖。

▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／記者陳政錄攝）

▲台青求職。（圖／記者陳政錄攝）

王嘉麗就讀於金門大學，利用升大三的暑假來參加研討會，她表示如果待遇更好的話，因金門、廈門交流密切，所以不會排斥來大陸發展；剛畢業的陳正沛認為， 除了薪水、福利外，從大疆等陸企崛起，他覺得大陸對於創業者來說，有較充沛的資金供應，因此他希望能「先就業再創業」，找到自己的方向。

而對即將升上大四的台北商業大學企管企王盈仁、林子馨來說，行動支付、電商物流的便利和發展空間、競爭性，成為她們在實習後有意留在大陸就業的因素之一，不過她們也坦言，如果到海外工作，最放不下心的仍是在台灣的家人，若公司能提供住宿、返台假等會比較加分。

《ETtoday新聞雲》於25日研討會下午的招聘活動中，採訪10位前來尋找機會的台灣年輕人，其中9位都提到更大的發展空間和市場，是他們考量赴陸的主要因素，有1位則是因為對上海抱有憧憬，希望來看看；同時，有5位提到若公司願協助解決住宿問題，將是很大的誘因，另有2人覺得，住宿和返台假不是重點，需視工作內容和行業性質而定；最後，有2位同學提到大陸生活的便利性讓她們嚮往，但也會放不下心在台灣的家人。

▼2019兩岸青年實習就業創業研討會-人才招聘會。（圖／取自主辦方網站）

▲▼2019兩岸青年實習就業創業研討會。（圖／取自主辦方網站）

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關鍵字：昆山,融融觀蘇,兩岸青年,兩岸,創業,就業

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