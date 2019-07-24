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兩岸青年電競賽昆山開鑼　選拔台青赴陸促融合

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▲▼昆山2019兩岸青年電競大賽。（圖／記者陳政錄攝）

▲2019兩岸青年電競大賽總決賽在昆山花橋開幕。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／昆山報導

「2019兩岸青年實習就業創業研討會」24到26日於江蘇昆山舉辦，其中為以電競活動為載體，促進兩岸青年交流，2019兩岸青年電競大賽今晚於昆山花橋率先舉辦開幕式，來自新北、台北的隊伍將與天津、江蘇戰隊進行2天的線下總決賽，角逐獎金5萬元人民幣的總冠軍頭銜。

據了解，本屆賽事以《英雄聯盟》為電競項目，分為海選賽、區決賽、昆山總決賽三個階段。經歷4個多月的賽程後，從兩岸共128隻隊伍中選拔出大陸台灣各兩支隊伍進入四強，參加花橋之夜總決賽，分別是新北Flash Hawk戰隊與台北J Force戰隊、天津ARIES戰隊與江蘇MARS戰隊。

▲▼昆山2019兩岸青年電競大賽。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼昆山2019兩岸青年電競大賽。（圖／記者陳政錄攝）

▲電競隊伍代表進行賽前宣示。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，為以「創意、創新、創業」為宗旨，進一步透過電競促進交流，主辦方表示，賽事還將選拔出數十位台灣電競行業青年企業家赴大陸參訪、交流，推動兩岸電競行業融合發展。

根據主辦方提供數據統計，2018年台灣的遊戲玩家人數超過1000萬，平均年齡低於35歲；而大陸擁有大約3億的電競愛好者，是全球最大的電子遊戲市場，電子競技正成為兩岸年輕人喜愛的一種工作、生活方式。

在24日晚的開幕式上，包括兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長、陸方理事長郭金龍，以及江蘇省人民政府省長吳政隆等出席與會。昆山市委書記杜小剛說，希望以電競比賽新形式，搭建兩岸青年交流融合的新平台，發掘更多人才，推動台灣青年創新創業，培育充滿活力的青年產業。

▼兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長（中右）、陸方理事長郭金龍（中左）出席開幕儀式。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼昆山2019兩岸青年電競大賽。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：2019兩岸青年實習就業創業研討會,兩岸企業家峰會,昆山,兩岸,台青,創業

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