化劣勢為轉機！露比午茶創辦人：「不需為了迎合大眾而改變自身品味」

「北漂青年」是前陣子熱議的話題，為了生計，許多年輕人都選擇北上打拼，而女裝品牌露比午茶創辦人洪怡芳 Ruby 雖然也是其中一員，不過她選擇的其實是「北漂創業」。

專訪當天，Ruby身穿一襲清爽薄荷綠雪紡洋裝，薄紗條紋與蕾絲交錯拼接，再加上袖口的綁帶蝴蝶結，正是標準的露比午茶風。

她形容緞帶的多變就像女人一樣，有著絕佳的延展性和變化，在身兼多個角色與身分時，仍然能擁有堅毅的韌性、維持優雅的姿態，如同緞帶隨風舞動時有著柔軟的身段，但當交叉成結時，又可以成為牢固可靠卻又不失其美麗的蝴蝶結。

化劣勢為轉機，童年夜市生活埋下創業種子

▲Ruby 笑說自己從小就開始工作和照顧妹妹，也奠基她的堅毅性格和高超領導能力。

Ruby 從小在夜市長大，在還沒上小學前，每天晚上她都會跟著爸爸一起去擺套圈圈遊戲，負責在一旁撿圈圈的差事，偶爾爸爸忙碌時，她也會架勢十足地幫忙招呼客人和顧攤算錢，就算碰到仗著她年紀小、想占便宜的客人，也絲毫不怕。

逢年過節時更是一連十幾天都要擺攤到半夜，年夜飯經常是簡單訂外送比薩，一家人輪流利用空檔「圍爐」，累了就直接倒頭在車上睡。

小時候就開始在夜市幫忙的經歷，使得 Ruby 練就比旁人更能夠隨遇而安的適應力，「很多剛認識的人都以為我很像公主，但其實我很隨性」，如果用現在的流行詞來形容，大概就是沒有偶像包袱吧！而她的商業頭腦也似乎也從那時悄悄深根，埋下日後的創業種子。

▲計畫雖然趕不上變化，但我們可以靠著努力，改寫自己想要的人生。

大學畢業那年，Ruby 原先預計出國念書，英文不好的她苦讀了整整兩年，好不容易考上 MBA，卻在出國前夕發現自己長了顆腫瘤，必須留在台灣治療。不僅「光宗耀祖」的理想就此夢碎，為了配合療程，還得每隔半年就要暫停手邊的工作，休養調息，讓許多公司不甚諒解。

為了不成為爸媽的負擔，Ruby 決定上網做些小拍賣，靠著敏銳的技巧從各處批發衣服販售，沒想到無心插柳柳成蔭，在第二個月就達標 50 萬的業績，進而開創她對女裝事業的事業心，隨後決定創業，並且靠著獨到的選品眼光，成功在第十個月單月業績破 500 萬。

且從創業初期一直到現在，Ruby 對每一件衣服的設計細節都十分要求，就連照片也都堅持任用同一組攝影師和模特兒的高規格拍攝，希望從裡到外都呈現質感的細緻水準。

不求富貴名利，只為讓父母卸下養育重擔

▲創業讓 Ruby 在家人病痛的時候，擁有選擇的權利，能夠陪伴在他們身邊盡孝。

儘管「創業」一詞，對當時民風樸實的屏東小鎮有些陌生，但 Ruby 的爸媽選擇全力支持女兒，甚至挽起袖子，親自幫忙車衣服的縫線和別上品牌的貼紙、吊牌。「如果跌倒了，我知道一定會有人可以接住我」，Ruby 感性地說，自己其實很幸運，因為一路上有家人和朋友的相挺，使她能夠盡己所能地往前衝，少了那份害怕與擔心。

Ruby 記得有一回在高雄的百貨公司舉辦快閃店，那是露比午茶第一次嘗試在實體店鋪販售，也意外地獲得廣大迴響。Ruby 的爸媽見狀告訴她：「這樣他們就放心了」，讓她當場落淚。

「做子女的其實就是希望能讓父母安心」，從小 Ruby 便在夜市見識到父母的辛勞，儘管目前的成就和許多人相比仍然算是小巫見大巫，但至少能在家人需要的時候陪在身邊，讓父母不必替自己操心，於她而言就是莫大的肯定了！

「公主」不代表有公主病，服裝和配件是個人心境的展現

▲創業固然艱辛，但卻也帶給 Ruby 許多意想不到的人生收穫。

隨著品牌成立來到第 8 年，途中曾經歷投資菲律賓失策、員工人力重組等重大挫折，使得 Ruby 的心境也不斷地轉變，創業加速了她拋光、磨圓自己的速度。雖然 Ruby 的個性依舊豪邁大方，但處事卻多了分細膩圓融。

去年〈2018〉年底開始，她決定開創新支線 R’Cha，除了保留原先浪漫甜美的小女人風格和精緻繁複的品質做工之外，更增添幾分知性優雅的都會風格，希望能夠透過不同的觀點來詮釋女人的美，讓穿上的消費者都能因而閃耀自信風采。

不論是先前的露比午茶，還是現在新推出的 R’Cha 系列，Ruby 強調服飾某種程度上只是一種自我內心狀態和自己喜歡樣貌的呈現，如同喜歡雪紡、紗裙等公主風的人，不代表一定有公主病，「每個人都能穿上喜愛的衣著，寫下屬於自己的故事。」

▲露比午茶的甜美浪漫風格，讓喜愛公主風的消費者可以不迎合他人做自己。

你還記得小時候的那個公主夢嗎？不論是從前的仙杜瑞拉，還是現在冰雪奇緣的 Elsa，每個女孩都嚮往穿上蕾蓬裙、換上芭蕾舞鞋，做爸媽們心中最珍愛的小公主。

隨著年紀增長、進入職場，我們開始改變穿著風格，套上幹練的西裝外套，改為較俐落的職場穿搭來形塑自己的專業形象。然而，對於 Ruby 來說，不管身上的衣著為何，都不該是影響一個人的能力指標。露比午茶甜美浪漫的存在，正是想提醒著大家：「不需要為了迎合大眾聲音而改變自身的品味！」

露比午茶

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攝影：艾葳精品婚紗

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