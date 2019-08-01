評／柯文哲一個轉念　組黨化身2020關鍵變數搶盡鎂光燈

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝，下同）

文／陳家祥

台北市長柯文哲大動作成立新政黨，讓各界驚呼連連。面對2020大選，柯文哲此舉力保進可攻退可守地位，若未來郭柯整合失敗，柯文哲仍有親自參選的彈性；若守住「做好做滿」承諾不選總統，可用首都市長的高度針貶時事，也更有資格砲轟韓國瑜。此外，手握20%支持度的柯文哲，雖看似「不上不下」，但若不參選，將成「關鍵20%」，具有撼動藍綠選情的實力，轉瞬化身各方都需攏絡的巨頭。

對於選總統一事，柯營在組黨後態度都相當低調，但綜合情勢分析柯文哲參選的機會已相當低。最大關鍵在於，近期柯文哲在「三腳督」民調中大多落後蔡英文、韓國瑜，支持度一直在20%上下徘徊，難以支持柯當選總統，也遲遲等不到能一飛衝天的變因出現。儘管如此，但柯的動向仍足以左右2020戰局。

「如果柯文哲現在不出來，至少未來2年會好過一點」，柯營幕僚坦言，「做好做滿」一直都是柯文哲心中跨不過的檻，帶職參選成為落跑市長，若2020出來沒選上，未來2年將將如坐針氈，也可預期到市政會顛簸難行。且屆時2022卸任市長後，背負敗績的柯政治能量還會剩多少？

但柯文哲不能在2020這場大戲缺席。此刻宣布組黨，除了可以稍微弭平府外「積極拱柯」一派的情緒外，自己也確保不敗之身。一來完成做好做滿承諾，首都市長的曝光度仍足夠，且與帶職參選的韓國瑜兩相比較不需多言即可勝出；其次，在藍綠動刀動槍、激烈廝殺的2020選戰中，化身左右戰局走向的「關鍵20%」，極大化影響力累積與藍綠談判的籌碼。

柯文哲組黨一事搭著郭台銘回國，炒熱「郭柯配」話題，霎時間攻佔媒體版面。長期來看，組黨一事也可確保自己在2020總統大選不會缺席，曝光度不輸親自宣布參選，仍就會是鎂光燈關注的焦點，「鋪路2024、2020不缺席」，還可趁勢累積政治資產，養精蓄銳伺機而動。

沒亮點名單、外溢效果差 台民黨衝刺國會隱憂

但柯文哲也不是沒有需要擔心的地方，麾下人才庫貧乏，難以提出有亮點的不分區立委名單；此外，區域立委攸關陸軍實力，此部分仍是柯文哲「最苦手」的軟處，自身魅力無法轉嫁到子弟兵身上，如何改善年初陳思宇投入立委補選的缺陷、避免重蹈覆轍，仍是柯急需思考解決的問題。

此外，在沒有亮點立委人選的狀況下，台灣民眾黨還要面對沒有母雞的現實問題。過去的親民黨還可以靠著「母雞」黨主席宋楚瑜拉抬，若未來柯文哲無參選之意，屆時代表「台民黨」的立委候選人等於要各自奮戰，柯文哲站台的效果有限，更不用說外溢效果不佳、難以轉移支持度的問題。

未來進軍國會後，「台民黨」應可靠政黨票順利提出10席不分區立委，加上區域立委，將可取代時代力量成為立院的第三大勢力；若進一步讓藍綠都無法過半，屆時柯文哲的政治影響力將不同於以往。一邊穩做首都市長大位，一邊能左右立院，未嘗沒有機會開啟台灣的政治新局。

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