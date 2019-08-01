管碧玲：「台灣民眾黨」不是不能用…　但意義不同





▲蔣渭水、柯文哲。（合成圖／翻攝自蔣渭水文化基金會官網、柯文哲臉書影片）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7月31日投下震撼彈，將組成「台灣民眾黨」，要完成已故民運先驅蔣渭水90年前未完成的任務，結果讓蔣渭水孫姪女蔣理容相當不滿，批評柯文哲往臉上貼金。對此，民進黨立委管碧玲表示，「台灣民眾黨」不是不能用，但是讓後代親人有被拿來消費的反彈，柯陣營應該要謙卑以對。

管碧玲在臉書發文說，「台灣民眾黨」是台灣歷史的里程碑，後代不是不能再拿來用。但是，政治人物選舉中拿來用，和在草根運動中醞釀、成長出來，為反抗壓迫而拿來用，意義不同。這次被使用，是政治人物為了選舉而使用，後代親人沒有感覺到驕傲，而有先人被拿來消費的反彈，柯陣營應該要謙卑以對。

柯文哲在7月31日被爆出，預計在8月6日，60歲生日當天成立「台灣民眾黨」。對此，柯陣營核心指出，這天不但是柯文哲的生日，也是蔣渭水生日，更是柯一直尊奉的台灣民主先賢蔣渭水逝世紀念日的隔一天。

對於柯文哲自比為蔣渭水的行為，讓蔣渭水的姪女、蔣渭水基金會的副執行長的蔣理容相當不滿。她稍早在臉書表示，民主時代每個人有組黨的自由，她一個「台灣公民」，不會因為有人崇拜她的祖先，自許成為他的傳人而動怒或高興。

對此，柯文哲在1日受訪時提到，台灣民眾黨是1920年代台灣的民主前輩，在日本壓力下，建立具有現代意義的台灣人的政黨，所以有時代意義，對他來講，他們在完成蔣渭水90年沒有完成的任務。

柯文哲說，台灣民眾黨不是蔣渭水一個人所專有，蔣渭水也不是任何一個後人所專有，歷史是由眾人去貢獻，也由眾人去承擔，最後歷史由眾人來記憶，「台灣民眾黨有他的歷史意義，但是也有新時代意義」。

▼管碧玲。（圖／資料照）

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