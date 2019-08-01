林昶佐退出時力　曾柏瑜痛心：為何留不住優秀夥伴？

▲林昶佐宣布退黨。（圖／記者呂佳賢攝）



記者呂欣玫／綜合報導

時代力量立委林昶佐1日宣布退黨震驚各界，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜表示，她很難過也很痛心，時代力量失去了一個優秀的夥伴，面對林昶佐的離開，時代力量必須深自反省，「為何我們留不住優秀的夥伴？」

時代力量1日上午召開決策委員會，於會中討論時代力量近來的路線紛爭問題，以及就區域立委如何與民進黨合作。不料，會議結束後林昶佐於立法院召開記者會宣布「即刻起退出時代力量」震驚各界。

對此，曾柏瑜於臉書表示，林昶佐從時力創黨之初就付出許多，歷經兩次選舉，時力在台北擁有1席立委、3席議員，林昶佐對於時力的付出功不可沒，一路走來的情感也難以言喻，今天會做出離開的決定，想必心裡比誰都難過。



曾柏瑜認為，時代力量必須深自反省，「為何我們留不住優秀的夥伴？」從2018年開始，時代力量就不斷面對政黨路線的爭論，思索著時代力量之於台灣，政黨存在的價值是什麼？這樣的自我檢視是很漫長的過程，也一直難以產生一個堅定、明確的結論，也許就是這樣，讓許多人感到焦慮、失望。



曾柏瑜說，她身為黨代表，要明確地告訴時代力量的成員以及支持者們，時代力量必須檢討改變，要在最短的時間內建立黨內順暢有效的溝通管道、因應情勢的變化能夠凝聚黨內共識，成為一個快速反應的精銳部隊，她強調，時代力量堅守台灣主權的立場絕對不變，也在本土陣營最大化的目標下，撐出一個本土、進步的政治空間。