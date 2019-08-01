鬼門開前1天！阿嬤狂催「這拿去燒掉」她秒哭　超陰傳說引共鳴：我家包紅紙

▲有網友年初在大掃除時挖出懷舊紙娃娃。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天農曆七月一日，是鬼門開的日子，這個月禁忌相當多，像是不要靠牆走、不亂拍別人肩膀等等。一名女網友想起小時候的事，說鬼門開前一天，阿嬤都會催她把某樣東西拿去燒掉，讓她只能邊哭邊燒，還笑說「長大後總覺得這個禁忌一定是商人的陰謀。」沒想到意外引發許多人共鳴，「真的！小時候超怕的！」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說在她小時候，鬼門開的前一天，阿嬤都會催促她，快點把紙娃娃拿去燒掉，「一邊哭，一邊燒。心裡還默默唸著，對不起，因為你們會變成鬼，我只好……」原PO最後也忍不住標註，「#長大後總覺得這個禁忌一定是商人的陰謀」「#時代的眼淚」。

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看到貼文後，不少人都相當有感，「小時候我也有玩過，也是會燒掉或丟掉」、「這個禁忌全台皆知！到底是誰放話騙小孩的？也太厲害了」、「以前真的會這樣，買很多，燒掉也很多」、「以前也燒過紙娃娃」、「以前紙娃娃真的故事太多」、「真的，每次都燒一堆，農曆一過又開始買買買。」

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▲網友紛紛討論紙娃娃傳說。（圖／翻攝自爆怨公社）

有網友則是分享不一樣的「鎮娃法」，「我7月會把他們放在餅乾鐵盒裡！因為阿嬤說紙娃娃會趁我睡著拉我頭髮」、「很傻耶！我阿姑說只要放在神桌下的抽屜裡，他就沒法起來跳舞了啦」、「我阿嬤叫我去買紅紙包起來」、「娃娃反面放抽屜，在用厚重的書壓著，他就翻不了身了。」

還有人留言，「我阿嬤說紙娃娃會在農曆7月跑出來偷吃米，然後肚子越來越大」、「我超叛逆的！大人這樣說，我都故意不燒，還要跟他們睡，從小就很有實驗精神，我還特別熬夜，看會不會起來陪我玩～」、「總是只玩兩天就壞掉從沒有這困擾」、「紙娃娃不可怕、媽媽的怒吼聲才可怕！鬼不可怕、人才可怕。」

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