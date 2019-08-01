尾隨鄰家女進門熊抱摸乳　渣男嗆「做愛嗎？多少錢？」

▲羅姓男子今年3月晚間酒後，闖入隔壁住家對鄰女摸乳性騷擾而挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子今年3月間晚間酒後，見隔鄰女子隻身返家，羅男竟潛入其住家對鄰女稱「做愛嗎？多少錢？」被鄰女斥責後離去，但羅男又折回趁女子開門時，從後方熊抱女子並伸手撫摸其乳房還嗆「你要多少錢我都給你」，鄰女掙脫後大聲斥責，羅男才悻悻然離去；檢方1日依性騷擾防治法與侵入住居罪將羅男提起公訴。

檢警調查，30歲的羅姓男子於今年3月5日晚間8時30分許，在桃園市八德區住家酒後，見鄰居女子隻身返家，乃尾隨鄰女返家開啟其大門詢問：「做愛嗎？」「多少錢？」並暗示想與鄰女從事性交易，但鄰女斥責：「你給我出去，來我家做什麼」，羅男假意從其住家後門離去。

未料，鄰女準備關起住家後門時，羅男再度竄出，從其後方熊抱女子，伸手撫摸其乳房還嗆聲「你要多少錢我都給你」，女子大力掙脫後斥責，羅男才悻悻然離去，事後女子向警方報案提告羅男入侵民宅與性騷擾。

羅男在偵訊時否認入侵民宅與性騷擾，辯稱是想向女子要回手機；受害女子則稱，羅男侵入其住宅還對她性騷擾與撫摸胸部之事實，2位鄰居都指證確曾看見羅男入侵女子住宅，還說「你要多少錢我都給你」，間接證明羅男辯稱是要討回手機與事實不符；檢方以羅男無故入侵民宅與性騷擾罪證明確，偵結依侵入住居罪、性騷擾防治法等罪嫌提起公訴。

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