法務部長為「誠正中學桃園分校」揭牌　少輔院將步入歷史

▲法務部長蔡清祥（左四）31日為誠正中學桃園分校揭牌，桃園少輔院將入部歷史。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

隸屬法務部矯正署桃園少輔院31日由法務部長蔡清祥主持揭牌，將改制為「誠正中學桃園分校」，蔡清祥指出，少輔院改制後，未來桃園分校將由教育部指派專任教師授課，增加課程時數，讓接受感化教育少年們能有更好學習機會，他們未來復歸校園後，不論就學銜接與就業準備，期盼都能更順利。

蔡清祥主持揭幕儀式後表示，法務部積極推動「少年輔育院改制矯正學校計畫」，其中桃園與彰化少年輔育院於31日同步改制為誠正中學分校，目的就是結合教育部強化教師師資與教學設備，將每週24小時的課程增加為每週35小時，希望讓輔育院學校化，期盼受感化教育少年們，也能獲得更好學習環境。

▲法務部長蔡清祥（中）31日為誠正中學桃園分校揭牌，讓輔育院學校化。（圖／記者沈繼昌攝）

出席的教育部政務次長范巽綠說，輔育院改制為誠正中學分校後，未來希望分校規模不要越來越大，應該是小而美，有多元照顧的矯正階段，讓接受感化教育少年們，看得見人生的未來。

監察院副院長孫大川也提出，監委王美玉之前處理買泓凱案件時，心理壓力沉重，他認為，一個小孩的前途，年輕的生命，因種種原因跌倒了，政府的種種機構卻無法接納他們，買案最後結局令人遺憾。

桃園少輔院目前共收容15歲到21歲之青少年共計219位，改制為桃園分校後，未來將以「技術型高中」為主要課程，分校成立汽修、電機、餐飲等科別，委由專任教師輔導學生取得各項證照，以期提升就學與就業機會。

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