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男邀傳播妹過夜硬上挨告 檢以「進出互動自然」為由不起訴

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▲楊姓男子去年4月邀約傳播妹出場陪酒，疑因夜渡資未一次付足，事後挨告妨害性自主。（示意圖／取自Pixabay）

▲楊姓男子去年4月邀約傳播妹出場陪酒，疑因夜渡資未一次付足，事後挨告妨害性自主。（示意圖／取自Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

楊姓男子去年4月晚間打電話邀約傳播妹出場至桃園市某家摩鐵陪酒，因身上錢帶不夠，楊請傳播妹至其住宿續攤，楊則去ATM提款補足出場費，楊返家後與傳播妹春宵一度，事後楊遭傳播妹怒告強制性交，楊堅決否認有強制性交犯行；檢方以傳播妹進出大樓電梯時互動自然，神情無不悅或難過表情，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，32歲楊姓男子去年4月30日晚間在桃園區某摩鐵打電話向傳播公司邀約傳播妹陪酒坐檯，雙方言明出場費8000元為代價出場陪酒，因身上帶的錢不夠，楊開車載傳播妹先到其位於蘆竹區住家等候，楊再去附近ATM提款補足出場費，楊返家後與傳播妹共度春宵，隔日傳播妹離去不久，即向警方提告楊強制性交罪。

楊男在偵訊時矢口否認有強制性交罪嫌，辯稱是傳播妹自願與其發生性行為；傳播妹指控，當時並不想與楊男發生性行為，但楊強制把她壓在床上，並強行脫去其衣物，過程中曾稱：「不要」，但因楊的母親在家中，她不敢大聲叫喊，也怕遭楊毆打，更憂心楊還未給出場費8000元，才假意配合發生性行為，過程中還曾說：「你媽在外面，這樣不好吧？」事實上是不願與楊發生性交行為。

檢方以5月1日中午12時29分，傳播妹與楊男一起離開住處搭乘電梯時，雙方互動自然，當時傳播妹神情無任何不悅或難過之情，警方出具監視器錄影畫面翻拍照片等證據佐證，檢方偵結予以楊不起訴處分。

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關鍵字：男子,傳播妹,陪酒過夜,硬上,挨告,不起訴

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