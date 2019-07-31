「我沒有違停」拒繳罰款騎機車想衝出拖吊場警制止　多一條罪：妨害公務

▲黃姓男子今年2月機車違停被拖吊，到拖車場拒繳費還想強拉機車，警方到場勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子2019年2月間因機車違停遭拖吊，到拖吊場卻拒絕繳費強行想將機車要騎走，與拖吊場人員發生爭執，警方到場勸說不成要離去前，黃男連人帶車擋在出口，員警試圖勸他將機車移開，黃突然動手拉扯員警受傷，其他員警見狀將黃男制伏在地，依妨害公務現行犯送辦，機車成了犯案工具也被宣告沒收。

檢警調查，桃園市22歲黃姓男子，今年2月22日晚間發現機車在中壢區遭拖吊，黃質疑並未違規停車前往拖吊場，找到被拖吊機車後，直接發動機車就想離去，由於未繳納罰款，拖吊場人員不放行被擋在拖吊場大門，黃男與拖吊場人員發生爭執，中壢警分局田姓與廖姓員警據報趕來處理。

▲黃姓男子機車違停被拖吊，到拖車場拒繳費還想強拉機車，警方勸阻無效後還拉扯警方被送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

田姓與廖姓員警勸說無效欲離開拖吊場，黃男竟將機車擋在拖吊場出口，阻擋巡邏車離開，廖姓警員下車二度勸說，試圖引導黃男將機車移到路旁，以免影響其他車輛進出，黃男突然情緒爆發，拉扯廖員阻止移車，一旁田姓員警見狀與廖員合力將黃男制伏，依妨害公務現行犯送辦，機車也是犯案工具被宣告沒收。



黃男偵訊時辯稱，他的機車並未違規停放卻遭拖吊，當時地上沒有看到拖吊人員留下粉筆字樣，所以才會怒氣衝天趕往拖吊場理論，但坦承與員警發生爭執，但否認有與員警發生拉扯行為，員警則出示密錄器錄下黃男犯行，檢方31日依妨害公務罪嫌提起公訴，機車也被檢方認定為犯罪工具宣告沒收。

【更多新聞】

►約美女業務員吃火鍋「趁機下藥性侵」 男賠百萬元和解仍判3年

►思薇爾公司驚傳歇業大門深鎖 員工爆料薪資發放異常

►住戶持菜刀追砍4刀 「救命啊！」社區委員逃進派出所