總座帶女經理赴美出差　浴室性侵辯：求升官不成...法官打臉判4年8月

▲桃園市某科技公司總經理邱姓男子，2017年趁赴美出差時，指侵女員工得逞卻挨告。（示意圖／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某科技公司擔任總經理的邱姓男子，2017年間帶下屬女下屬赴美出差，邱竟趁女子沐浴時闖入浴室指侵得逞，女子不甘受辱猛咬邱左手掌，才讓邱狼狽離去，女子事後由在美的妹妹協助報警並通知駐外人員，檢警偵訊時，邱辯稱2人是男女朋友關係，因要求升官不成挾怨報復；桃院依據證人與被害女子指證下，依強制性交罪判處4年8個月有期徒刑，全案還可上訴。

桃園地院指出，在桃園市某科技公司任職總經理的54歲邱姓男子與擔任行銷經理的女下屬於2017年5月共同赴美加州佛羅里達州出差，其中入住邁阿密某出租公寓，當晚女子在房間沐浴時，因浴室門無法上鎖，邱竟裸身闖入熊抱女員工，還以雙手撫摸女子胸部與私處，2人後來跌倒在浴室地板時，邱指手指性侵得逞，女子受辱後猛咬邱左手掌虎口下方，邱男吃痛才放手離開浴室。



事後，邱男見女子企圖逃跑，將其拖回沙發上，還逼迫刪除手機裡邱邀約搭遊艇等LINE訊息，女子假意配合連絡住在美國的妹妹報警，並通知台灣駐美人員前來，邱男稍後被美國警方帶走，女子隔天日搭機返台後立即驗傷提告。



檢警偵訊時，邱矢口否認犯行，辯稱是男女朋友關係，案發時帶女子赴美是其準備離婚，因心情低落，才陪她出差順便散心，女子在美期間請他協助升職，但後來因投資不成竟挾怨報復。



地院查出，案經被害女子1年多來在地檢署與法院出庭時前後證詞始終如一，若非親身經歷怎能如此清楚描述，指證時情緒激動，若非突遭逢事故，不可能做出如此反應，桃院依強制性交罪判處邱男4年8個月有期徒刑，全案還可上訴。

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