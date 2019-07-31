勒死長榮空姐妻伴屍3小時　狠夫宣判前還辯：都不讓我知錢的去處

▲男子詹賢明今年1月涉嫌徒手勒斃長榮航空事務長簡姓妻子，地院31日審結諭知9月19日宣判。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市男子詹賢明因不滿在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子欲離婚，今年1月初兩人爭吵後徒手勒斃簡妻，事後還伴屍3小時才打電話給友人「幫我處理後事」，試圖輕生但被警方查獲依殺人罪嫌起訴，桃檢依殺人罪嫌起訴，地院31日審結，詹對承審法官量刑不表意見，簡的家屬事後痛斥，簡完全沒有悔意，無法原諒，審判長則諭知9月19日宣判。

桃園地院31日審結詹賢明殺妻案，公訴檢察官認為，詹先前就有家暴行為，曾揚言要殺害簡妻，從他下手後到打電話給朋友之間隔了一段時間，詹打給朋友說的內容也僅透露想自我了結，主觀上沒有接受裁判想法，與自首構成要件不符；詹的辯護律師則說，本案確是件人倫悲劇，夫妻20多年一直到後期才有爭吵，過去詹並沒有家暴行為，財務均交由簡妻負責，詹很尊重妻，直到後來失業閒賦在家才喝酒，造成一時失控下手。

簡女家屬則不認同，不管詹是從背面或正面勒頸殺人，最後都導致簡女死亡，他下手後到打電話期間相隔約2個小時，一個好好人的就這樣走了，至今仍無法原諒，簡也始終沒有悔意，他們夫妻雖有金錢糾紛，但錢再賺就有了，詹不管再怎麼懺悔也挽回不了一條生命，盼法院判處適當刑責。

詹賢明下午出庭時，面對審判長詢問，多以簡短回答「是」、「沒有意見」，但談到他簽給簡美芳幾張支票時，他情緒突然激動解釋兩人財務關係，他強調分到遺產1200萬元，只花300萬元買車，其他的都交給簡妻，但簡妻還不讓他知道錢的去處。

審判長追問他對殺人罪行有無意見，詹賢明說：「沒有意見」，審判長隨後說明9月19日將諭知宣判，詹則提出當天不會聽判。

【更多新聞】

►約美女業務員吃火鍋「趁機下藥性侵」 男賠百萬元和解仍判3年

►思薇爾公司驚傳歇業大門深鎖 員工爆料薪資發放異常

►住戶持菜刀追砍4刀 「救命啊！」社區委員逃進派出所