田徑教練謊稱「快來按摩我脖子，緊！」　他竟脫女學生衣摸胸

▲劉姓田徑教練去年2月利用帶學生外出比賽期間，涉嫌猥褻與指侵女學生得逞。（示意圖／取自Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓田徑教練去年2月間帶學生至高雄市參加田徑比賽，晚間巡房時，透過臉書社群軟體傳訊息給女學生「來按一下脖子….緊」，劉卻趁機撫摸其胸部猥褻得逞，隔2天清晨再度要女生來房間，劉重施故技猥褻指侵得逞後還想硬上遭女生拒絕才作罷，事後劉遭其他學生家長投訴，女生才哭訴曾遭劉兩度猥褻指侵；檢方偵結將劉男依對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，37歲的劉姓男子在桃園市某國中擔任田徑教練，去年2月9日帶領學校田徑隊選手南下高雄市參加田徑比賽，晚間在高雄市某飯店投宿，當晚巡房後，透過社群軟體臉書傳送訊息給女學生「來按一下脖子….緊」等語，女學生遂前往劉的房間，劉藉故以手隔著衣服撫摸其胸部，後再伸手伸入內衣撫摩胸部猥褻得逞。

2月11日清晨6時5分，劉再度以臉書傳訊息給女學生：「你還在？真假，那來找我」等語，女生再度前往劉的房間，劉這次更變本加厲，退去其內衣、外褲後，以手撫摸其胸部並吸允與舔其胸部，再以手指指侵私處得逞，女生因畏懼教練權威怕影響其在校體育成績與日後升學而順從，劉還想硬上，但遭女生閃避拒絕才作罷，劉還詢問女學生「喜不喜歡？舒不舒服？」女學生則回：「不喜歡、不舒服」。

女生事後曾將被劉猥褻指侵之事向告訴3位同學，但同年3月底，學校接獲其他學生家長投訴劉，女學生才驚覺自己只是其中一位被害人，也哭訴向老師反映，事後並到醫院驗傷提告。

劉姓田徑教練偵訊時否認犯行，辯稱要女學生幫其按摩是開玩笑，後來曾再傳簡訊：「不好意思，有點錯亂、壓力很大」，當日女生並未至其房間幫他按摩；2月11日是女生說肚子痛，他要女學生到他房間想了解情況，請女學生到廁所如廁，看看能不能減緩肚子痛情形，否認有撫摸與指侵情事；但同行其他幾位證人作證，曾聽女學生說教練要她到房間幫忙按摩，還以手指插入女學生下體，還問女學生舒不舒服等語，女學生一直搖頭推開教練拒絕之事實。

檢方以劉涉嫌利用權勢對14歲以上未滿16歲女子猥褻與性交行為，偵結依對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌提起公訴。

【更多新聞】



►「加料」遭開除郭芷嫣到警局應訊 委任律師：她其實是被害者

►果農駕駛農用車上山陷顛坡坑洞 警民同心協力助脫困

►快訊／桃園大園工廠大火！強風助濃煙沖天 消防隊開防火牆搶救



