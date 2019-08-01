說明組黨友柯議員來助陣　柯文哲：都是好朋友啦

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲1日上午10點召開記者會說明組黨相關事宜，在柯到場前，友柯議員徐立信、鍾小平都到場關心。值得一提的是，現場有記者詢問徐立信是否已入「台灣民眾黨」？徐大方點頭。媒體問柯文哲，他們是否也被列在不分區名單？柯文哲笑說，「他們都是好朋友啦，來表示關切，很多東西、理念等還要綜合考量。」

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）



鍾小平受訪表示，昨天也是突然聽到的，聽說保密到家，「我沒有被告知」；而會不會加入？他說，目前還沒談到，但「他找我的話我會參加」。至於還有沒有其他人也要加入？鍾小平說，還沒聽說，因為真的很突然，先看看會怎麼發展。

鍾小平判斷，柯文哲組黨就是要進一步「郭柯合」，重點就是組黨才能推不分區，「8到10席不分區加幾席區域立委，這十幾席對柯文哲很重要。」



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