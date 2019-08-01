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快訊／一張圖看「郭柯」心結　柯文哲4年前曾嗆要拆郭台銘的三創

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▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨中心理念為「以台灣為民，以民眾為本」，籌備大會將於8月6日舉行，目標鎖定2020立委選舉揮軍搶進國會。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤1日在ETtoday新聞雲直播節目《雲端最前線》中透露，郭台銘跟柯文哲有心結，這個心結就是四年前的三創事件。

針對郭台銘和韓國瑜兩人的心結，劉宥彤表示，郭台銘認為，與韓國瑜的心結來自於韓國瑜跟特定媒體的關係，而該特定媒體跟對岸的糾結，要跟人民作出交代，至於郭台銘與柯文哲的心結就是之前三創的事情。

劉宥彤表示，脫黨參選就是假議題，都是媒體揣測，韓國瑜有意願在這方面整合，不是喊喊而已，「不是給你一個官位就是整合」，郭台銘在國際上影響力毋庸置疑，不需要政治官位，是國民黨要解釋自己的路線。

▲三創園區大事紀。（圖／記者楊佳穎製）

回顧劉宥彤提到的三創事件，三創數位生活園區是在2015年5月15日開幕，但從台北市長柯文哲上任後就爭議不斷。當時，柯文哲曾公開質疑BOT合約、開始下令徹查，並數度親上火線與鴻海董事長郭台銘互嗆，過程中所衍生出的將近4個月的攻防戰，風波不斷

那時候，鴻海旗下三創公司所得標的這個「台北資訊園區」BOT案，因權利金過低，曾遭外界質疑圖利，此外，更有市議員踢爆，大樓原本規劃8樓到11樓設置的育成中心變為餐廳、12樓違反分區使用變劇場，大型LED廣告物造成光害、空橋坡度等問題，引發各界議論。

針對圖利質疑，鴻海曾在2015年1月19日大動作登報，限市府48小時內將所有得標資料文件上網公布，在確定一切合法前暫停所有三創生活園區的工程，沒想到卻遭柯文哲反批「財大氣粗」「財團怎麼可以如此囂張？」「我選舉沒拿過你（郭台銘）的錢，我沒有欠你」。

引發外界關注的是，柯文哲和郭台銘之間的熊熊戰火，因三創董事長郭守正親訪市府溝通而平緩，但問題接踵而來，讓市府與三創關係多次緊繃。不過，雙方在2015年2月5日會談後出現和解曙光，初步達成共識「復工」，同時郭守正也允諾，將協助八德以及光華商圈發展。

而就在三創開幕前夕，柯文哲則由郭守正陪同，低調親訪三創；他隨後大讚郭守正是誠懇的年輕人，並稱雙方已對多項問題達成共識，只剩書面文字問題，「差不多落幕了」。至於過程中被市議員緊咬的LED光條爭議，柯文哲也直說都市計劃審議沒過的話就拆，後來審核通過整個爭議才結束。

▲▼永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／翻攝自雲端最前線）

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