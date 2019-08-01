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大雷雨襲竹苗中投、台南！　12縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

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▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲大雨特報。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局13時55分針對12縣市發布大雨特報，氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（1日）天新竹、苗栗、南投、嘉義至台南地區及台中、花蓮、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局14時07分再針對新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止。

【14:58更新】氣象局14時53分針對台南市發布大雷雨即時訊息（持續時間至16時00分止），14時55分針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息（持續時間至16時00分止）。氣象局指出，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

請繼續往下閱讀...

雷雨示警區域
新竹市：東區、香山區
新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
台中市：北屯區、豐原區、東勢區、后里區、潭子區、新社區、石岡區、太平區、和平區
南投縣：國姓鄉
台南市：新營區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區

大雨特報：
新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今午後雷雨時間會比較久；氣溫方面，各地高溫多在33至35度，其中桃園以北有局部36度以上高溫發生的機率。

張承傳說，周五（2日）天氣和今類似，午後雷雨較明顯；周六（3日）至下周一（5日），太平洋高壓較強，午後雷雨趨緩，但範圍依舊較廣，桃園以南地區較容易下雷雨，東半部除午後時間偶有局部短暫陣雨或雷雨；下周二（6日）、下周三（7日）低壓帶北抬，午後雷雨再明顯起來。

另外，關於輕度颱風「薇帕」，張承傳表示，薇帕今天影響海南島、雷州半島天氣，周五、周六影響越南天氣。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,腳踏車,自行車。（圖／記者李毓康攝）

▲大雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：大雨特報,氣象局,氣象雲

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