年度大潮又來了...3警戒時間、地點曝光　恐引「海水倒灌」致災

▲8、9月將出現年度大潮，沿海地區要慎防海水倒灌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局指出，今年8至9月間，台灣沿海地區將出現年度大潮，尤其彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等西南部縣市沿海低窪地區，必須特別防範海水倒灌。氣象局也表列出未來2個月台灣各地海水位較高的大潮時段，呼籲民眾注意。

年度大潮泛指一年中較高的天文潮汐，具有較平時期間更高的潮位，往往在沿海低窪地區產生海潮淹水現象（俗稱海水倒灌），若在此期間再伴隨劇烈天氣系統，如颱風、西南氣流帶來豐沛雨量，將使得排水困難，讓積淹水災情更加嚴重。

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▲年度大潮時間點。（圖／中央氣象局）

氣象局表列出未來2個月台灣各地海水位較高的大潮時段，「7月31日至8月3日」影響地區為西南部、東部沿海；「8月30日至9月2日」，影響地區為西南部、東部、金門、澎湖沿海；「9月27日至9月30日」影響地區為西部、東部、馬祖、金門、澎湖沿海。

氣象局特別呼籲西南部沿海低窪地區的民眾，在大潮滿潮前後要注意防範海水倒灌，各地區詳細滿潮時間與潮高資訊可由氣象局官網（https://www.cwb.gov.tw/V8/C/M/tide.html）查詢。

▲高雄過去在大潮期間，傳出不少淹水災情。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

年度大潮現象是由於受到月亮、太陽和地球間天文引力作用，而產生週期性的海水潮汐高度的升降，又因為月亮、地球自轉、公轉軌道位置的不同，較高的潮汐高度多發生在朔、望以及特定季節，台灣地區的年度大潮即發生在每年夏秋交替間（8、9月）之朔或望時。

去年8月11至13日（農曆7月1至3日），高雄旗津地區發生海潮淹水事件，就是年度大潮和東南風重合影響所引起。