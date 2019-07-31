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「颱風下周可能大量生成」　賴忠瑋：提高侵台機率容易下大雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲陳伊秀表示，現在菲律賓東西方海面是大低壓帶，其中會有擾動發展。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，下周有可能是颱風大量生成的一周，雖然即便有颱風生成，也不見得會影響台灣，但數量一多就會提高颱風的侵台機率，台灣附近受大低壓帶的影響，也容易有下大雨的機會。中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於南海的熱帶性低氣壓，最快今天（31日）白天發展成今年第7號颱風「薇帕」，對台灣沒直接影響，但今晚起水氣增多。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍以晴時多雲天氣為主，台東、恆春半島除午後其他時間也偶有短暫陣雨，午後中南部、北部山區可能有雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

陳伊秀說，今晚起至周四（8月1日）、周五（8月2日）受南方雲系影響，花東、南部水氣增多，除午後之外也有一些雨；其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，周六（8月3日）、周日（8月4日），花東、南部持續有局部降雨，其他地區以午後雷雨為主；下周一、下周二要注意可能有比較多的午後雷雨。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓位於南海中西沙群島，向西北移動，時速15公里。陳伊秀指出，最快今白天成颱，預估朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。

但陳伊秀提醒，今起至周五，中南部、台東、綠島、蘭嶼、恆春半島、澎湖和金門要注意長浪；且今到周六適逢「年度大潮」，西南部慎防淹水。

▼目前南海、菲律賓東方海面共有三個熱帶系統。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局預測下周二晚間8時的天氣圖，屆時有三個熱帶系統。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，現在菲律賓東西方海面是大低壓帶，其中會有擾動發展，有一、兩家模式預期有發展跡象，至於會不會增強成熱帶低壓甚至颱風，再觀察一、兩天會比較明確。她說，這是下周的觀察天氣重點，若有影響台灣，時間會落在下周一、下周二、下周三（8月7日）。

賴忠瑋在臉書提到，預計低壓帶主宰的天氣會持續到下周，甚至這段期間在太平洋高壓比較偏北的情況下，南方的熱帶洋面有很大的空間及合適的環境，成為熱帶擾動、熱帶性低氣壓或颱風發展的溫床。

賴忠瑋指出，目前在南海菲律賓西方海面就有一個熱帶性低氣壓，正逐漸朝西北方往海南島及雷州半島方向前進，預計今白天中心最大風速最強，幾乎能達到輕度颱風等級；不過，隨即在今下半天到周四，環流影響海南島及雷州半島後，強度也會逐漸減弱。

▼氣象局風場預報顯示圖模擬下周一晚間天氣，台灣東邊有個熱帶系統。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋說，今、周四要前往廣東、廣西、香港或海南島，都要特別注意這個熱帶性低氣壓的影響，容易有強風及較大雨勢；台灣則要留意其外圍環流可能為南部帶來局部短暫陣雨，沿海也要留意容易出現長浪。

賴忠瑋表示，此外，目前在關島附近海面上還有一個熱帶擾動也在發展，菲律賓東方海面也有另一個低壓雲系正逐漸發展，每個增強成為颱風的可能性都很高；且數值模式預報也顯示，下周有可能是颱風大量生成的一周，有些在目前的大環境場已經看得到跡象，有些還沒有，變數還很大。

賴忠瑋指出，雖然即便有颱風生成，也不見得會影響台灣，但數量一多就會提高颱風的侵台機率，台灣附近受大低壓帶的影響，也容易有下大雨的機會。他提醒，未來一周要持續留意，也要提早做好颱風季的準備。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,賴忠瑋,陳伊秀

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