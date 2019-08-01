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今午後防大雨！　下周雙颱風可能接力生成「8號范斯高、9號利奇馬」

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天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明說，8號、9號颱風準備醞釀中，「但不用太急，因預測仍不穩定，還需要幾天時間成長後較成熟的預測，才不浪費大家時間。」（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

下周雙颱可能接力生成！中央氣象局預報員張承傳表示，今天（1日）起南方水氣北移，台灣天氣不穩定，東半部、恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖以多雲到晴為主，但午後雷雨將轉趨明顯，尤其山區及桃園以南平地午後降雨機率又更為偏高，容易有短時強降雨所造成的局部大雨；下周有機會生成兩個颱風，但是否影響台灣還要再觀察。天氣風險公司總經理彭啟明也說，8號颱風、9號颱風準備醞釀中。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今午後雷雨時間會比較久；氣溫方面，各地高溫多在33至35度，其中桃園以北有局部36度以上高溫發生的機率。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局提醒，今午後雷雨明顯。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周五（2日）天氣和今類似，午後雷雨較明顯；周六（3日）至下周一（5日），太平洋高壓較強，午後雷雨趨緩，但範圍依舊較廣，桃園以南地區較容易下雷雨，東半部除午後時間偶有局部短暫陣雨或雷雨；下周二（6日）、下周三（7日）低壓帶北抬，午後雷雨再明顯起來。

張承傳表示，輕度颱風薇帕今晨2時中心位置在海南島海口東方110公里海面上，今影響海南島、雷州半島天氣，周五、周六影響越南天氣。

▼張承傳說，薇帕颱風往越南前進。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，菲律賓東方海面和關島的兩個熱帶擾動目前發展較慢，周末有機會發展，下周都有機會持續增強成颱風，預估路徑先往北，但因位於低壓帶且有兩個颱風，未來變數較大，是否會影響台灣的天氣，等時間近一點再看會比較有意義。若屆時成颱，將是今年第8號颱風范斯高（Francisco，美國提供，男子名）、第9號颱風利奇馬（Lekima，越南提供，樹名）。

彭啟明在臉書提到，7號颱風生成，粵、桂、瓊將受到影響，8號及9號也準備醞釀中，但不用太急，因預測仍不穩定，還需要幾天時間成長後較成熟的預測，才不浪費大家時間。

彭啟明也在「兩分鐘報天氣提醒」，要持續關注菲律賓東方海面低壓的發展，「低壓還滿大一塊的，還在醞釀當中」，發展仍需要一點時間，可能是到周五、周六後，請各位還不用太急；現在前後幾天預測變動空間就很大，還沒有什麼參考價值說颱風一定會來或一定不會來，持續保持關注就可以，「等我們確定穩定時再跟大家講。」

▼張承傳說，菲律賓東方海面和關島的兩個擾動，下周都有機會持續增強成颱風。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局風場預報顯示圖模擬下周三凌晨天氣，台灣東方海面有兩個熱帶系統。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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今午後防大雨！　下周可能2個颱風「8號范斯高、9號利奇馬」

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,彭啟明,張承傳

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