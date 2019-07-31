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快訊／7號颱風「薇帕」生成了！　周四起變天全台午後防大雷雨

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▲▼薇帕生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

第7號颱風「薇帕」生成。（圖／日本氣象廳）

記者賴文萱／台北報導

今年第7號颱風「薇帕」生成！氣象局表示，原位於南海的熱帶性低氣壓，發展為第7號颱風（國際命名：WIPHA，中文：薇帕），距離鵝鑾鼻西南方約840公里，以時速20公里向西北西朝廣東至海南島移動，對台灣無直接影響。但周四起在整個大低壓帶北抬影響下，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨範圍也會擴大，全台都須留意。

氣象預報員李孟軒指出，第7號颱風「薇帕」在上午8時生成，未來將朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。不過，在周三、周四（7/31、8/1）兩天會為中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門帶來長浪。至於菲律賓東側也有可能有熱帶系統發展，不確定性較大，預估可能要等到周末才會有明顯發展。

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▲▼薇帕生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲7號颱薇帕生成，全台在周四、五兩天都要注意午後大雷雨發生。（圖／翻攝日本氣象廳）

周四至下周一（8月1日至5日），太平洋高壓北抬，南方低壓帶也跟著北抬而較為接近台灣，東南風伴隨的水氣增加，大氣環境轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣。值得注意的是，午後雷陣雨的影響範圍也會擴大，強度也會增強，各地皆須留意。

溫度方面，周三太平洋高壓勢力較強，各地感受悶熱，高溫普遍在33度以上；周四花蓮、台東及南部地區受降雨影響，高溫稍降為30至32度間，中部以北及東北部地區氣溫仍高，可達33度以上。

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關鍵字：颱風,氣象局,氣象雲,薇帕颱風

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