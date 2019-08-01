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鬼門開30個禁忌一次看！朋友叫別只轉頭...搭末班車「最陰子時」被跟回家

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▲鬼月。（圖／pixabay）

▲鬼月禁忌多。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是鬼門開的日子，而鬼月禁忌相當多，就算許多人不信這一套，但最好別鐵齒觸犯。記者就整理出30個禁忌，包括會招來好兄弟的NG行為、晚上該避免的事項，還有普渡時必須注意的眉角，讓大家有個警惕，能平安度過這個月。

【鬼月NG行為】
1.不宜直呼好兄弟、或開鬼玩笑
一直提到鬼會讓好兄弟覺得在呼喚祂，亂開「鬼」玩笑也有成真的可能，所以心存敬畏，不隨意提及鬼，說的時候最好以「好兄弟」或其他詞彙代替。

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2.避免拜陰廟
鬼月的陰廟會更陰，八字太輕者容易撞鬼。

▼香爐,香,拜拜,宮廟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲避免晚上到廟宇拜拜。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.屋內不要撐傘
傘是傳統的收魂法器，亦是鬼魅躲藏之處，在屋內撐傘，易引鬼魂入室。且傘與「散」為諧音，在家撐傘代表運勢不佳易散財、家人分散之意，很多人相當忌諱。

4.不要靠牆走
相傳「摸壁鬼」喜歡冰涼的牆壁，所以這段時間，最好別靠牆走或靠著休息。

5.不要在床頭、窗邊掛風鈴
有一說是風鈴的鈴鐺聲會吸引到不同空間的眾生，將風鈴掛在窗戶邊則會招祂們進屋。避免掛床頭是因為，在還沒完全清醒時，容易因聲響而受到驚嚇。

6.拖鞋不要鞋頭朝床
好兄弟會看鞋頭方向判斷生人在哪，然後上床跟你一起睡，所以可將拖鞋踢亂或一正一反擺放。

7.不要把筷子插在飯碗上
這個動作很像香爐插香，易引來好兄弟分食。

▲蠟燭,恐怖,靈異,驚悚。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

8.不亂拍別人肩膀
每個人肩膀、頭頂都有所謂的「三把火」，亂拍會熄滅。還有若有人叫你不要只轉頭，最好整個身體都轉過去。

9.不宜念咒
10.不宜游泳
相傳冤屈的鬼魂若在水裡，無法轉世輪迴，所以會在農曆7月「抓交替」。

11.不宜看屋齡30年以上老房
相傳往生者會在鬼月時，回到以前居住過的家宅附近徘徊，倘若八字較輕者遇到，容易因沖煞而身體不適。

12.不宜搬家
若非不得已，儘量挑選正中午對運勢較好。

▲▼靈異。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

13.不宜娶親
要的話儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失合。

14.不宜動刀
選在白天對身體較好。

15.不宜在山間、空曠地拍照
鬼月在空曠地、山間拍照容易補捉到好兄弟的影子。

16.不屬於自己的東西千萬不要撿
鬼月期間，走路往前看，盡量不要亂看，若發現地上有錢包或紅包，千萬不要隨意撿起來。

【晚上千萬別做的事】
17.避免傍晚到廟宇附近走動
鬼門開後，很多鬼魂會聚集在廟宇附近，磁場較混亂，運勢較差或身體虛弱者容易卡到陰。

18.晚上不宜曬、收衣服
據傳鬼魂喜歡依附在陰涼處或物品上，當太陽下山之後，將溼衣服晾在外面，容易吸引鬼魂依附，收拾衣物時會順將依附的鬼魂帶進屋內。

電話,公共電話（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲深夜別亂撥電話。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

19.晚上不宜吹口哨、敲打
口哨的音頻趨於陰間頻率，容易招來好兄弟，敲敲打打也會讓祂們誤會。

20.半夜不宜吼叫
21.不宜試膽、夜遊
鬼月期間盡量避免夜間活動，因太陽下山後陽氣較弱，精神比起上午較虛弱疲憊，若本身體質較敏感或時運較低者，容易撞邪或被靈體干擾。尤其是水邊、山區，山區晚上陰氣較重且視線較差，加上樹影幢幢，容易受到驚嚇或發生意外。

22.晚上不要亂拍照
就怕「鬼入鏡」會招致厄運。

23.半夜切莫亂撥電話
深夜時千萬別撥打13個7或0，以免接通的是往生者。

24.半夜不宜點檀香或薰香
此類香氣會吸引好兄弟。

25.半夜不宜看鬼片
26.半夜不宜到醫院
相傳許多往生者會在醫院中徘徊。

27.不要搭末班車回家
通常末班車都接近午夜時分，剛好落在晚上11點至凌晨1點子時間，盛傳是陰氣最勝之際，這時候搭車回家，難保孤魂野鬼不會跟回去一起睡覺。

▲夜車。（圖／pixabay）

▲鬼月不要搭末班夜車回家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

【普渡禁忌】
28.普渡供品禁忌
普渡時有「來」這個諧音的水果不能拜，包括鳳梨（旺來）、香蕉（招）、李子（你）、梨子（來），這樣會把好兄弟招進家門；另外，一定要在家門口外或庭院拜。

29.普渡時應避免罵髒話
30.不可偷吃或玩祭品

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▼普渡時別拜有諧音「來」的水果。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：鬼門開,鬼月,好兄弟,陰氣,鬼魅,廟宇,末班車,半夜,曬衣服,吹口哨

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