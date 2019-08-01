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淡水竹林慈玄宮河祭、路祭連三天法會　侯友宜：祈求地方平安

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▲ 淡水竹林慈玄宮河祭、路祭連三天法會 侯友宜：祈求地方平安。（圖／新北市民政局提供）

▲ 淡水竹林慈玄宮河祭、路祭連三天法會，侯友宜：祈求地方平安。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

8月1日是農曆7月鬼門開，淡水竹林慈玄宮自7月31日起，舉辦3天河祭、路祭薦拔祈福大法會，市長侯友宜也到場參與法會，進行「祈福船、西方船點睛儀式」，祈求交通平順，民眾在農曆鬼月期間，行車出入平安。

侯友宜表示，淡水河祭路祭大法會，每年農曆7月由佛教團體在淡水河畔辦理，迄今已邁入第18年。2016年起由竹林慈玄宮主辦後，更結合地方團體及里長的力量，超渡無祀先靈，是北海岸的年度重要盛事。希望在法師們的誦經加持下，不再有事故，民眾出入行車平安，健康順利。

▲ 淡水竹林慈玄宮河祭、路祭連三天法會 侯友宜：祈求地方平安。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市長侯友宜到場參與法會，進行「祈福船、西方船點睛儀式」。

竹林慈玄宮主委蔡錦賢表示，近年淡水地區發展迅速，關渡到淡水、三芝交界重要道路，常有交通事故，為超渡亡靈及各路好兄弟，每年舉辦法會請法師們主持誦經、科儀，今年特別邀請天主教、基督教、藏傳佛教、一貫道及軒轅教等祈福、頌經持咒，讓過往先祖、淡水河意外亡靈聽經聞法，在不同教派的加持下離苦得樂。

民政局長柯慶忠表示，淡水河河祭路祭法會設有超薦牌位、消災祿位，法會中的祈福船及西方船之骨幹是用木板打造而成，全長約4公尺，再運用彩繪貼紙拼貼於船身上，點睛儀式則象徵期盼透過法會順利進行，為地方帶來平安。

民政局表示，3天法會並發放1500個孝親平安袋，內含書籤有截自《孝經》上的孝行語錄，寓意農曆七月是佛教的「教孝月」，正信正念感念父母宏恩，珍惜生命的來源。明日法會除誦經外，還會舉行恭送祈福船及送聖儀式，超渡亡魂與先靈們。

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關鍵字：新北,淡水,鬼門開,祈福,竹林慈玄宮

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