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鬼月居家環境4大禁忌！　命理師教「提升個人運勢」小撇步

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▲好兄弟示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲好兄弟示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者劉亭／綜合報導

農曆7月「鬼門開」第一天，傳統有許多禁忌，每個地區也有各自的風俗習慣。易經命理專家謝沅瑾分享，鬼月時住家環境有「4大關鍵風水禁忌」，要小心避免才能夠趨吉避凶，若不注意可能就在不經意間，吸引了好兄弟上門玩耍。

一、避免住家陰暗

當房間如果過於陰暗的時候，會對住在裡面的人健康有影響。

二、避免潮濕環境

在民間的說法中，好兄弟喜歡聚集的地方，除了陰暗場所，第二個條件正是潮濕環境，若家裡的濕度偏高，謝沅瑾建議家中可放三盞強度較高的鹵素燈泡，讓房子裡的濕氣和人的陰冷氣場，得到改善，對健康自然得到提升。

鬼屋,鬼,鬼故事,大家來說鬼,陰森,恐怖（圖／達志／示意圖）

▲陰暗又潮濕是好兄弟最愛的地方。（圖／達志／示意圖）

三、避免高頻率聲音

謝沅瑾表示，在鬼月時儘量避讓高頻率的聲音產生，例如在榕樹下吹口哨、半夜在山區吹口哨，他表示，有些聲音的頻率，一般人耳朵是聽不到的，但對於好兄弟來說，卻是非常敏銳的，他也以狗笛為例，吹時人類聽不到，狗狗卻聽得到知道主人在呼喚牠。

另外，家中有時會有風鈴或鈴鐺的響聲，都屬於音訊較高的聲音，很可能會與好兄弟產生一些無形中的頻率連結，可以的話應該儘量避免。

四、避免家中掛燈籠

在農曆7月份家中應避免掛燈籠，尤其是白色的燈籠。因為在農曆七月一般寺廟都會掛上燈籠引導好兄弟，寺廟能力越強、普渡物資越多，燈籠就會掛得越高，方便好兄弟遠遠就能看見，知道此地有普渡活動，而廟中掛的紅、黃色的燈籠皆屬正常無忌諱，但白色燈籠有如辦喪事，會吸引好兄弟靠近，一般住家千萬避免。

如何破解鬼月聚陰、提升個人運勢，謝沅瑾依照每人出生農曆月分，分別給了建議。農曆一至三月及農曆十月至十二月春、冬季節出生的人，住家色系建議可使用亮紅色，增添溫暖的感覺；出生在農曆四至六月酷暑時節的人，建議可採用藍色系；出生在農曆七至九月秋天時節的人，可採用綠色系，對提升氣場、能量有所幫助。
 

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關鍵字：鬼月,鬼門開,居家禁忌,謝沅瑾

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