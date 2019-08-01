北韓1周連2射！美方稱未違背對川普承諾　還在等無核化談判重啟

▲圖為北韓領導人金正恩上月25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）7月31日表示，北韓近期發射彈道飛彈，北韓領導人金正恩此舉並未違背對於美國總統川普的承諾，不過，平壤當局確實尚未表態到底何時重啟無核化會談。波頓補充，美方仍在等待北韓安排對談。

北韓昨日凌晨在元山市葛麻一帶朝東北方海上發射2枚短程彈道飛彈；這是北韓一周內兩度試射飛彈。波頓則告訴《福斯財經網》（Fox Business Network），北韓發射導彈的行為，並沒有違背對於川普的承諾，「但你不得不問，真正的外交（談判）何時開始，無核化工作級別討論何時開始，金正恩6月30日再次重申他準備這麼做。我們仍在等待北韓的消息。」

▲美國國家安全顧問波頓等待無核化談判。（圖／路透）

金正恩與川普6月30日在南北韓非軍事區會面，雙方同意重啟原本陷入僵局的談判。事實上，川普與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都試圖淡化北韓近期的行為；蓬佩奧繼續期盼，與北韓的關係能取得進展。

北韓一直要求美國解除經濟制裁，並呼籲南韓以及美國取消預訂本月5日登場的聯合軍演。不過，美國國防部官員說明軍演仍會照常舉行，現階段計畫沒有異動。

蓬佩奧與美國高級北韓談判代表本周在泰國出席東南亞國家協會（ASEAN）區域論壇，他上月30日表示，希望美官員期間能會晤北韓相關官員。北韓則指責美方打算繼續進行軍演等同違背承諾，此舉可能會破壞對談，此外，若是美方執意行動，北韓也有機會恢復自2017年開始停止的核武、短程導彈試驗。

《路透社》指出，川普多次讚許自己與金正恩保持良好的個人關係。一些分析人士認為，隨著川普尋求2020連任並談及對北韓的政策；北韓也會更大膽向美國施壓，尋求美國讓步。

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