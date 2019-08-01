「柯文哲組黨」臉書被灌爆！10小時狂刷5346留言　網友報名入黨

▲柯文哲臉書的最新PO文，「怒」的心情符號罕見出現在主頁面上。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲將在8月6日舉辦創黨籌備大會，籌組「台灣民眾黨」，消息經過幕僚證實，網友們紛紛湧入柯文哲的臉書，10小時內就在最新一篇PO文底下留下5346則留言。但網友們對於柯文哲組黨的反應很兩極，還有人挖出民進黨台北市議員王世堅今年1月接受媒體採訪的影片，當時王就鐵口直斷柯一定會組黨。

柯文哲臉書的最新PO文是在談台灣價值，包含民主、自由、多元、開放，他認為要達成這4點首先要做到「共融」，也就是要超越藍綠，而不是消滅藍綠，是要讓藍綠在台灣社會可以和平共存，他與市府團隊一直努力將台北市塑造成一座共融的城市，尊重不同族群的權利，才能讓台北市的樣貌變得更多元、開放。

但網友們在這篇PO文底下的留言幾乎都與組黨有關，支持者認為，柯文哲是台灣少見以人民、國家利益為優先的政治家，「只要能使台灣強大的政黨，就是我們期待的」、「我要報名參加台灣民眾黨」、「準備入黨中」；而反對派網友則表示，「宣布參選就是落跑市長，台北市民準備罷免連署」、「你心中還有台北市嗎？投你市長不是為了讓你搞東搞西」、「能不能找回初衷？別學一些政客，態度扭捏要選不選的」。

▲網友對於柯文哲組黨一事，反應兩極。

此外，民進黨台北市議員王世堅今年1月受訪時曾提到，柯文哲一定會組黨，「因為騙子生涯，終極目標就是組一個詐騙集團，繼續騙、一直騙、一路騙、一起騙」、「獨騙騙不如眾騙騙」。如今組黨成真，也讓不少網友在相關新聞報導底下留言稱王世堅是時空旅人，「神預言，朝聖啦」、「一個被政治耽誤的預言家」。