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4字成「最大心魔」！　柯文哲心腹坦白：為了這裡由，柯才會組黨

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▲▼台北市市長柯文哲出席大直北安站公辦都更開工動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市市長柯文哲7月31日傳出組黨消息，外界出現許多議論。（圖／記者徐斌慎攝）

記者柯振中／綜合報導

柯文哲7月31日傳出組黨消息，為政壇投下原子彈。對此，柯P的核心幕僚指出，柯文哲有「參選三劇本」，只要郭台銘脫黨參選，柯文哲幾乎確定不選，而是與郭陣營合作，擴大「第三勢力」的生存空間；如果柯文哲真的要參選，就不可能組黨，但若不選總統，為了保全白色力量，柯很有可能˙組黨。

柯文哲曾表示自己要「開發原子彈」，沒想到似乎成真了。據了解，柯文哲的第一套劇本是，若是郭台銘不脫黨參選，甚至表態挺韓，那柯文哲會以「不組黨」方式參選，與藍綠候選人直球對決。柯P幕僚透露，若柯決定參選，全台會規劃至少2000個連署點，至少要達成「每個連署點500份連署書」的目標，做出漂亮的數字、成績。

至於柯文哲表態參選的時機，幕僚說明，雖然柯說「最慢9月上旬決定」，但真的拖到那時候，很大的機率是「不選了」，因為8月中之前若沒做出決定，找副手、國政顧問團等問題很可能來不及。

第二套劇本則是「等郭，但不勸郭」，若郭台銘決定參選，柯會與郭討論合作、結盟，「柯郭合作」的可能性比「郭柯配」、「柯郭配」大得多。柯P幕僚分析，兩人合作能夠團結往淺藍、淺綠分散的第三勢力，在阻擋韓流的同時，將小英拉下馬。

▼柯文哲可能在「等郭，但不勸郭」。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台北市市長柯文哲出席大直北安站公辦都更開工動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

此外，有消息指出，國民黨總統初選期間，柯文哲的心腹蔡璧如與郭台銘的兒子郭守正常常私下見面、交換意見；郭台銘的操盤手劉宥彤也與蔡璧如保持聯繫，柯、郭兩人最慢8月上旬會安排會面。

對柯的評價如何？蔡璧如坦言，柯文哲是個相當特別的人，如果真要參選，就不組黨，但若沒有參選，為延續白色力量，柯文哲會考慮組黨

至於第三套劇本，柯陣營所準備的是，不管郭台銘參選與否，柯都不選、不與勢力結盟，力拼市長政績，決戰2024。不選派的柯幕僚說明，柯文哲重心仍放在市政，且若宣布參選，會面臨「帶職參選」的質疑，不但選戰難打，還可能重挫柯的政治生命。

幕僚透露，柯文哲給人的形象是「正直、誠信」，「落跑市長」這4個字對柯而言，就如芒刺在背。蔡璧如也曾說，這4個字就是柯遲遲未表態的最大心魔。

▼蔡璧如指出，「落跑市長」這4個字就是柯文哲的最大心魔。（圖／記者湯興漢攝）

▲各行各業挺柯P記者會,蔡璧如。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：柯文哲,蔣渭水,台灣民眾黨,郭台銘,參選三劇本,蔡璧如,落跑市長

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