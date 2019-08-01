私菸案偵辦動作近尾聲　將約談華航前資深副理羅雅美等高層

▲ 被稱為華航「地勤美魔女」的董靜宜到北檢作證後請回。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署連日偵辦國安私菸案，多名檢察官連3天，分工偵訊80名國安局團購買家後，31日以證人身分約談華航空品處協理于堯、高淑娟，「地勤美魔女」董靜宜和黃湘媚，以及空姐、空少等10名基層人員，釐清總統出訪專機的免稅商品訂購及進出貨流程，檢調近日就將傳喚前資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信。

▲華航空品處協理于堯接受檢察官漏夜訊問 。（圖／記者劉昌松攝）

北檢偵辦私菸案至今10天，從一開始將彙整私菸訂單的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉依《貪污治罪條例》聲押禁見獲准後，接著就約談華航接收訂單的窗口、空品處組長黃川禎，訊後諭令20萬元交保，接著檢方就開始調閱國安局、華航等相關單位文件，並搜索總統官邸旁的特勤宿舍。

經專案會議討論出首要偵查對象後，北檢從29日起，一連3天派出檢察官，親自到國安局借用的場地，陸續偵訊了80位國安局內負責下訂團爸、團媽，以及幕後委託訂菸的實際買家，並到位於桃園的關務署確認私菸包裝上生產序號、了解保稅倉庫存放與查緝過程。

▲華航協理高淑娟。（圖／記者劉昌松攝）

就在檢察官訊問國安局買家告一段落的同時，調查局新北市調處也針對免稅菸銷售流程部分，在31日約談10名華航人員，層級最高的是空品處協理于堯、高淑娟，曾被報導疑似搭專機順風車買免稅化妝品的地勤董靜宜，以及部分經手免稅品的空姐、空少。

10名華航基層在調查局做完筆錄後，都自願再到北檢，以證人身分接受檢察官複訊後獲請回，據了解，檢調在確認免稅商品的銷售、付款、取貨等流程，以及總統專機案和普通航班的不同處理方式後，近日就將傳喚先前已被民眾告發涉嫌《菸酒管理法》等罪的華航前資深副總羅雅美、空品部前經理邱彰信協助釐清疑點。