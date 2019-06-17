自己做不一樣！　「大溪自己來」10場DIY手作課程歡迎報名

▲「大溪自己來」10場DIY手作課程歡迎報名。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

自己做，不一樣！桃園大溪區是全台10大觀光小城，擁有豐富的文化底蘊，大嵙崁文教基金會邀集21個店家，以及44種手作DIY品項的工藝職人，即日起至7月19日舉辦「大溪自己來」職人手作DIY特展，並邀請店家或職人們推出多樣化的DIY教學課程，讓前來大溪的遊客以互動體驗的方式，深入了解大溪文化之美。

▲「大溪自己來」10場DIY手作課程歡迎報名。（圖／市政府提供）

桃園市長鄭文燦17日前往大溪區大嵙崁文教基金會，出席「大溪自己來」職人手作DIY特展開幕式表示，大溪是桃園的魅力小鎮，市府曾致力發展大溪的木藝特色，更設置「大溪木藝生態博物館」，保留傳統工藝文化，發揚木藝精神，可謂為木藝的故鄉。

▲▼「大溪自己來」10場DIY手作課程歡迎報名。（圖／廖帝權提供）



在考量大溪除了木藝文化之外，尚有美食特產、各類文創等特色，因此市府決定讓大嵙崁文教基金會恢復運作，以「大嵙崁故事館」為基地，與大溪木藝生態博物館相輔相成，協助發揚大溪獨特的歷史文化與魅力，讓「大溪學」的概念持續發展。

▲▼10場DIY手作課程中，有請木雕師傅李後旺。（圖／廖帝權提供）

大嵙崁文教基金會執行長李世明表示，「大溪自己來」職人手作DIY特展，在大嵙崁文教基金會訪視調查下，盤點出大溪區21個店家、44種手作DIY品項參展，參展單位涵蓋百年傳統店家與新興文創小店，更於6月15、6月29日、7月6日、7月13日推出10場DIY手作課程，邀請遊客共同加入自己動手作的行列，感受既復古又前衛的美好手作氛圍，體驗大溪老城幸福經濟學的內涵。更多活動詳情，請上「大嵙崁文教基金會」臉書查詢（網址：https://www.facebook.com/DaxiTakoham/）。