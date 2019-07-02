雨炸桃園！八德桃鶯路「水淹到膝蓋」　警調工地挖土機開路排水

地方中心／桃園報導

中央氣象局2日下午針對「桃園市、新北市」發布大雷雨特報，須注意強降雨及陣風，低窪地區慎防淹水。桃園龍潭時雨量高達123.5毫米；桃園八德區時雨量則為73毫米。台鐵桃園到鶯歌路段也因水淹軌面通行一度受到影響。另有網友在臉書《龜山生活通》PO出一段八德桃鶯路淹水的影片，網友看了也喊「好誇張」。

▲桃園市八德區桃鶯路淹大水。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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桃園下午開始下起大雨，造成部分地區淹水。而桃園八德區福德一路、長興路、桃鶯路段等處均有淹水，而桃鶯路水淹到膝蓋，車子經過都濺起相當大的水花。八德派出所巡邏員警擺設出交通錐區隔，並立即協調工地支援挖土機，幫忙開了一條水路排水。

▲桃鶯路淹水。

網友在臉書《龜山生活通》PO出八德桃鶯路淹水的影片，從影片中可看見，水已淹過機車半個輪胎高，整條路都被雨水覆蓋猶如汪洋大海。網友也紛紛留言「不意外會淹水，逢下大雨必淹」、「這個雨還真的超級大」、「剛開船經過而已」。

強烈的大雨也讓台鐵桃園到鶯歌區間下午3時30分起一度停擺，直到下午4時許積水稍退，該路段以東線雙向行車，各列車則以20K/H慢行通過。

根據中央氣象局，各地區累積時雨量龍潭123.5毫米、石門後池96毫米、大溪90毫米、石門85毫米、八德73毫米、平鎮70毫米。

▲桃園大溪台4線崎頂下坡距武嶺橋西端，大量雨水夾帶汙泥。

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