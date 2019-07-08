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最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典

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▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）
▲最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！桃園大溪的第二個過年慶典，2019「大溪大禧」在7月13日登場。（圖／衍序規劃設計提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

每年夏天在桃園大溪引發全城總動員、號稱「大溪第二個過年」的關聖帝君聖誕慶典又來了！今年將在7月13日（六）揭開「大溪大禧」慶典序幕，以關聖帝君遶境文化為基礎，聯合宮廟、在地居民、社頭藝陣、設計師跨界合作，從新型態遶境、聲光夜宴、攝影紀錄展、歌舞劇場、百貨市集到六廿四傳統遶境等，邀民眾一同走進老城，體驗傳統文化與當代設計緊密連結的祭典！

 設計結合信仰！2.0版關聖帝君、扭蛋平安符、小將軍聯盟加入遶境行列

▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）
▲主視覺設計廖小子（左）與大溪普濟堂總幹事討論設計。

2019年「大溪大禧」持續導入策展與設計思維，以「台味美學」風格著稱的設計師廖小子則再度操刀主視覺， 2.0 版更親民的關聖帝君與神龍形象、霓虹慶典色系，重現大溪宮廟風華。

請繼續往下閱讀...

大溪普濟堂推出由廖小子設計的平安符，並以扭蛋形式包裝推出，加入拆解平安符的內容配件與保平安說明書，讓前往參拜的民眾能一扭平安、人人都懂保平安。東海醫院設計工作室徐景亭則以當代工藝美學，重塑大溪經典藝陣「大墨斗」絢麗新外裝，讓百年老社展現活躍新氣象。

▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）
▲設計師李育昇打造小將軍造型與配件，讓「小將軍聯盟」一起入陣遶陣。

而為了讓傳統文化從小扎根，設計師李育昇以經典宮廟元素打造四尊神氣小將軍，頭冠、盔甲、大鬍鬚等神裝配備樣樣到位，更網羅了大溪的孩子們組成「小將軍聯盟」進行藝陣特訓，準備一起入陣遶陣、神氣登場！

深度挖掘與紀錄將軍的故事

▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）
▲「將軍與我」看見人與信仰之間的連結與堅持。

每尊將軍的背後，都有一個堅持的守護者！大溪普濟堂的主祀神明是關聖帝君，因而遶境隊伍常見三國時代的人物作為神明駕前部將，在地人稱之為「將軍」，守護者們用最大的敬意組裝、穿戴裝備參與遶境。

慶典將深度挖掘與紀錄將軍與將軍腳（扛將軍的人）的故事，帶民眾看見人與信仰之間最真摯的連結與互動。

「布袋戲大師」陳錫煌揭開序幕歡慶整月

▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）
▲▼布袋戲大師陳錫煌到廟埕鬧台開場。
▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）

「大溪大禧」的系列活動於7月13日下午3點開始「與神同巡」，特邀布袋戲大師陳錫煌現身廟埕來鬧台、揭開慶典序幕！當天將組合傳統遶境序列，邀集31社招牌陣容，除了小將軍聯盟、大墨斗的絢麗新裝外，還有各路將軍如四大天王、四海龍王、千順將軍、三國將軍群齊出陣，打造更盛大的新型態遶境隊伍，即使是初次接觸傳統祭典的門外漢，也能輕鬆飽覽遶境精華。

「神嬉舞夜」聲光夜宴

▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）
▲土產歐爸搖滾樂團「拍謝少年」將與布袋戲大師陳錫煌老師跨界合作演出。

晚間更有「神嬉舞夜」打造神之光、神之戲、神之舞、神之樂、神之將，五大元素跨界齊鳴，桃園唯一國定古蹟「李騰芳古宅」於夜間敞開大門，光影藝術家江佶洋用波光流轉大宅，藝術家許雁婷透過聲音採樣與編曲、搭配舞者廖苡晴與神共舞，實力派嘉天神將「大仙尪」對尬重軍火庫級管樂團「哈管幫」，還有土產歐爸搖滾樂團「拍謝少年」將與布袋戲大師陳錫煌老師跨界合作演出，在光影聲響中一同為傳統致敬。

▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）
▲「大溪大禧」慶典自7月13日起至28日，為期三週。

「大溪大禧」慶典自7月13日起至28日，為期三週，也將於農曆6月23日、24日（國曆7月25-26日）關聖帝君聖誕迎來最後高潮！整個活動以深化當代設計與傳統信仰的跨界互連，將新世代的創新和老城鎮文化底蘊接軌，讓文化能量發揮到最大值，大溪慶典活躍的生命力即將席捲整個月，感染每個參與的民眾。

▲▼ 最潮2.0版關聖帝君聖誕遶境！揭開桃園大溪「第二個過年」慶典。2019「大溪大禧」在7月13日登場（圖／BIAS Architects & Associates提供）

2019大溪大禧
日期：7月13日～7月28日
地點：桃園大溪全城同慶
粉專：https://www.facebook.com/DaxiCulFes/

ET快訊
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