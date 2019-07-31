為韓國瑜獻唱《讀你》…藍營議員被「褫奪公權」怒控：政治追殺

記者李唯甄／高雄報導

今年5月高雄市議會總質詢時，國民黨議員唐惠美在議事廳上獻唱《讀你》為韓國瑜打氣，引發熱烈討論。但這位擁有美聲的原住民議員卻因被控詐領補助，遭判褫奪公權3年、丟掉議員寶座。對此，唐惠美氣憤地說，自己帶了7名助理去，判決時卻1個人都沒訊問，就直接判她死刑，「根本是政治追殺」。

唐惠美2013年11月中旬，和前議員柯路加、民進黨籍前議員俄鄧．殷艾3人組團到屏東考察，卻被發現唐的助理郭文仁私下取得空白收據，之後自行填載日期和統一編號等資料後，交給3名議員向市議會申請核銷考察費，3人總計取得1萬7500元。案經政風單位調查屬實，移請檢方偵查終結，提起公訴。事後3人均被認定有罪，判刑2年、褫奪公權3年、緩刑5年，唐惠美也因此丟掉議員寶座。

▲唐惠美對判決結果相當不滿，質疑自己遭到「政治追殺」。（圖／記者賴君欣攝）

對於判決結果，唐惠美接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時氣憤表示「非常不公平」，她強調「案子是我的助理經手，我另外還帶了7個助理去，但這7人都沒被訊問」，質疑為何連問都沒問、就直接判決？「助理去菜市場買菜、市場怎麼會有收據？」，唐惠美說，郭文仁擅自拿收據核銷也沒告訴她，她都是事後才知道，「這判決對我們傷害很大」。

「難道民進黨要這樣一個個殺掉國民黨的人嗎？」，唐惠美表示，自己根本不需要貪那幾千塊，自己也願意接受測謊，「用這種方式就殺死一個人，實在太沒道理」。由於事情發生在陳菊任內，唐惠美也質疑因為自己是國民黨籍，又常站在百姓立場為原住民發聲，因此才變成市府的目標，「這根本是政治追殺」。

▲唐惠美除了獻唱，還當場送項鍊給韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）