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郭台銘何時見韓國瑜、柯文哲？　劉宥彤：還沒人掛號

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▲▼韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者洪靖宜、湯興漢、徐斌慎攝）

▲韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者洪靖宜、湯興漢、徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選結果出爐後，就帶著家人出國散心，這段期間與台北市長柯文哲合作傳聞不斷，藍營擔心內部整合問題，高雄市長韓國瑜表示等郭台銘回來後會聯絡。郭台銘31日下午返抵國門，劉宥彤代表出面受訪時表示，郭台銘尚未準備好面對媒體，至於何時與韓國瑜、柯文哲見面，「還沒有人掛了前面的掛號」。

郭台銘未來將以何種形式參與2020大選受到各界關注。郭台銘回台前，劉宥彤前往台北市政府開會，掀起外界對「郭柯配」的熱烈討論。劉宥彤事後澄清，自己擔任北市府國際事務委員已有一段時間，當天只是出席由柯文哲主持的國際事務委員會，並與府內外的委員們一同開會，「我常常開委員會都會見到他（柯文哲）」，只是兩人在席間並未特別聊什麼，希望外界不要過度聯想，但和市府顧問蔡壁如有保持通話。

▲▼劉宥彤。（圖／記者陳家祥攝）

▲劉宥彤日前現身台北市政府。（圖／記者陳家祥攝）

韓國瑜代表國民黨出征2020總統大選，但郭台銘成為藍營分裂隱憂，包括與柯文哲合作傳聞不斷，挺郭社團「正義老虎軍團」也發動連署，希望把郭台銘喚回台灣選總統。劉宥彤日前上節目時更透露郭台銘下一步計畫，就是辦一場郭粉聚會，「並不是說把大家做什麼整合，而是希望跟大家見見面。」對於外界相當關心的國民黨整合問題，韓國瑜31日受訪時則表示，目前繼續等待，若郭台銘回來會跟他聯絡。

▲郭台銘幕僚劉宥彤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘幕僚劉宥彤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘31日下午返抵國門，但並未親自出面接受採訪。劉宥彤赴機場接機，她受訪時表示，自己也是半個小時前才被通知，郭台銘獨自返台，家人還在國外，目前郭台銘尚未準備好面對媒體，還需要再休息一下，之後再看看狀況。

至於郭台銘回國後，高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲是否將約訪，劉宥彤回應，從郭台銘下飛機到目前為止，「還沒有人掛了前面的掛號」，目前看起來韓國瑜與柯文哲陣營都還沒有聯繫。

▲▼郭台銘返台，私人飛機降落。（圖／記者范綱儀攝）

▲郭台銘返台，私人飛機降落。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼郭台銘返台，疑似郭台銘身影。（圖／記者范綱儀攝

▲郭台銘返台。（圖／記者范綱儀攝）

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關鍵字：郭台銘,韓國瑜,柯文哲,劉宥彤

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