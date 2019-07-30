車長查票頻遇旅客攻擊！　台鐵產工要求「危險津貼400→1200元」

▲台鐵近日頻頻發生車長遇到旅客挑釁事件。（圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵近日頻頻發生車長查票被旅客辱罵、被旅客咬或是拿刀挑釁事件，讓車長的安全出現隱憂。台鐵產業工會今（30）日召開記者會表示，希望能提高車長每個月的危險津貼，目前每天25分鐘計算，每個月津貼約400至500元，希望調高到常態性第三級每個月1200元，並提供法律援助及充足防護設備。

對此，台鐵局說，目前法規面已經相當健全，台鐵局旅客及員工都接受鐵路法保障，至於執行面，也已與鐵路警察保持密切聯繫並增加人力。

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目前危險津貼計算方式為常態及非常態，第一級危險津貼以電務、工務為主，每個月能領3000元；第二級危險津貼則是運務、機務、電務、工務的巡軌人員，每個月能領1800元；第三級危險津貼則是機、運務等司機員跟調度人員，每個月能領1300元。

▲台鐵產工秘書長蕭農瑀與車長張育豪。（圖／記者胡順惠攝）

車長張育豪列席時表示，車長則是被分在非常態津貼，一天以25分鐘做計算，再乘上一個月26天的工作日，最後差不多是11小時，每小時以40元時薪計算，以上為車長未請特休的狀況，每個月危險津貼約400至500元。他說，車長的值勤壓力很大，希望能將車長的危險津貼調整成常態性第三級以1200元計算。

張育豪還說，原本車長並沒有危險津貼，後來是考量到車長有時候要下車巡查軌道，在軌道上也會有危險，才會納入危險加給，車長近日執勤時常遇到旅客恐嚇，甚至拳腳相向，運務處發給大家的防身配備就只是一根小木棍。

▲台鐵列車目前配置木棍給列車長防身。（圖／台鐵產工提供）

張育豪舉例，如果今天在巡察PP自強號列車，車長通常都會待在第7車廂，如果接收到乘客在第3車廂有狀況，就會立即從第7車廂趕到第3車廂。他說，「遇到乘車拳腳相向時，總不可能跟他說稍等我一下，我回車長室拿個東西」。

台鐵產工秘書長蕭農瑀表示，台鐵給予車長的援助不足，包含通報時沒有提供法律諮詢，條件也是非常嚴苛，很多人要用自己的假，列車長遇到困擾時經常感覺沒有資源協助，希望台鐵跟產工共同擬定改善方案，並且針對事情提出更積極性的預防措施。