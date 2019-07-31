巴西放寬262種農藥法規 　「有毒大豆」引全球致命危機

▲巴西大豆。（圖／路透）

實習記者陳宥芯／綜合報導

根據《今日俄羅斯》報導，有專家透露，身為世界最大大豆出口國之一的巴西，迄今已放寬262種有毒農藥的限制，其中有82種被歸類為極劇毒（extremely toxic），只要不小心食用就有可能喪命。對此，環保團體、人權組織和食安提倡者強烈抗議，並指出消費者可能在不經意的情況下，吃到有毒大豆而死亡。

巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）近期為了兌現競選承諾，不僅放寬農藥限制，也開放採礦業和農業可以在受保護的熱帶雨林進行開發，消息一出立即引發環保團體、人權組織和食安提倡人士的反對。

環保記者、綠色經濟協會智庫（Green Economic Institute）創始人提克爾（Oliver Tickell）表示，巴西出口大量的大豆飼料，供應全世界的牛隻和其他牲畜食用，因此大部分的消費者都有可能吃到含有高毒性農藥的大豆，且法規放寬之後，當地居民直接暴露在殺蟲劑中，不只影響到身體健康，還可能透過農產品出口影響到全世界，所以儘管歐盟已經宣布禁止噴灑農藥，但消費者還是有可能會吃到有毒食品。

《人權觀察》表示，巴西每年使用約40萬公噸的農藥，在波索納羅上台前，歐盟就已經允許當地使用巴拉刈、毒死蜱在內的數十種農藥；網路媒體「生態觀察」（EcoWatch）也指出，巴西平均使用殺蟲劑的數量遠超過其他國家，巴西農業部長克里斯蒂娜（Tereza Cristina）卻矢口否認，並將這些不實指控歸咎於錯誤的數據，還指責這是恐怖主義行為。