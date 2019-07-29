評大豆是中美間的「公因數」！　新華社：雙方合作是唯一選擇

▲美國數百萬噸大豆已裝船運往大陸。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

為落實於大阪G20高峰會達成的共識，中美將於7月30日至31日舉行第12輪經貿磋商。新華社指出，在這之際，中國企業採購美國農產品取得了新進展，數百萬噸美國大豆已裝船運往中國，而「大豆公因數」也印證著，合作是中美雙方唯一正確的選擇。

據《新華社》報導，由於經貿摩擦升級，讓中美經濟都造成了損失；以大豆為例，美國大豆的第一大出口國是中國，而中國卻有大約9成大豆需要進口，從中美貿易的商品結構來看，類似大豆這樣的商品正是雙方之間的「公因數」。此外，美國日前宣布，豁免中國110項輸美產品的關稅，並且願意推動美企繼續為中國企業供貨，報導指出，這顯示中美雙方互相釋出善意，試圖讓經貿重回正軌。

▲大陸國內約有9成大豆需向美國進口。（圖／路透）

據悉，受美中貿易摩擦影響，美國去（2018）年對大陸的大豆出口年增率下降47.6%，而今年上半年則減少14.7%。隨後，從7月19日以來，一些大陸企業開始就採購新的大豆、棉花、高粱等農產品，向美國供貨商進行詢價，漸漸釋出善意，試圖打破中美之間的僵局。

新華社強調，中美經貿摩擦的起伏的過程表明，中美合作的基石就是尋求彼此間的最大公因數，因此「合作是雙方唯一的正確選擇」。此外，美國白宮近日指出，萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）29日將與代表團前往上海，預計從30日開始，為期2天將針對一連串經貿議題進行談判。