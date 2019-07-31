大豆粕有望進入中國市場！　陸8月將派團赴阿根廷「考察壓榨廠」

▲大豆粕。（圖／翻攝維基百科）

記者洪珮瑄／綜合報導

由於過去受到中美貿易摩擦影響，使得大陸經濟產生不少損失；直到近期對美國採購農產品才有了新的進展。在這之際，大陸更向試圖向美國以外的國家進口農產品；據路透報導指出，中國將在8月時，派團前往阿根廷考察大豆粕壓榨企業，「這是中國向其開放市場的關鍵一步」。

據悉，阿根廷是全球最重要的大豆粕出口國，多年來一直試圖將其打入大陸市場，不過卻頻頻遭中方阻擋，直到近期終於有了新進展。據《路透社》報導指出， 阿根廷政府和產業界官員透露，中國一支代表團將於8月前往阿根廷考察大豆粕壓榨企業。

事實上，早在先前就顯示出，大陸有可能對阿根廷放市場的跡象。中國飼料工業協會曾指出，中國飼料資源短缺，蛋白質飼料長期依賴進口，成為制約飼料工業及養殖業發展的瓶頸。不過，受到美中貿易影響，大陸身為全球最大的大豆買家，為了減少對美國大豆的依賴，正尋求其他大豆進口管道，包括阿根廷、印度、巴西。

▲大陸試圖減少對美國大豆的依賴。（圖／美國大豆／路透）

路透社指出，中國過去因為需要保護自己的壓榨產業，因此遲遲沒有做出動作，甚至堅決抵制開放市場。穀物貿易商也表示，由於全球貿易的不確定性，包括對30日在上海開始的第12輪美中貿易談判的悲觀看法，增強了阿根廷的優勢，促使中國擴大豆粕的進口範圍。

阿根廷穀物出口商協會（CIARA-CEC）總裁Gustavo Idigoras表示，阿根廷20年來一直努力爭取進入中國大豆市場，經過這麼長的時間以來，這是中國貿易工作組首次專門到阿根廷討論大豆粕交易。他提到，中國海關檢查人員將於8月18日抵達，開始為期兩週的考察行程，訪問8家公司運營的壓榨工廠。不過，報導指出，這幾間公司對此事暫時沒有回應。