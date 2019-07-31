牛仔出賽3秒墜落「馬也腳滑」　重摔翻滾一圈壓死他

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

巴西53歲的汽車銷售員費里扎多在當地時間28日參加一場牛仔比賽，沒想到才出場3秒就從馬背上墜落，此時馬匹也剛好摔倒，直接重摔在他身上，緊急送醫急救仍宣告不治。

根據巴西新聞網站《G1》報導，費里扎多（Felizardo Félix Neto）28日當天前往帕拉伊巴州城市卡廷蓋拉（Catingueira）參加牛仔比賽。影片中，只見他騎著一匹白馬，接著一頭牛衝了出來，他試圖展現身為牛仔的技術，沒想到不到3秒就從馬背上墜落；而白馬也因此跟著摔倒，還剛好重壓在他身上，翻了一圈才重新站起來。

▲有網友表示，自己以前練實習也曾被摔倒的馬壓到。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

現場工作人員嚇了一跳，立即上前急救，但費里扎多還是在送醫途中因為傷重死亡。據了解，費里扎多的本業是一名汽車銷售員，熱愛運動他除了喜歡參加牛仔競賽外，也很喜歡騎自行車，這次意外墜馬身亡，留下擔任教師的妻子以及3名子女，讓聽聞死訊的親友們相當難過。

不少網友看完事發影片後，也紛紛在網路上留言感嘆，「這真的是一項危險的運動，我以前練習時摔倒也被馬壓到過」、「或許人們總要等到憾事發生，才會意識到背後的風險有多大」、「唉，人都走了，願上帝保佑他」。