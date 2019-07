武裝礦工入侵保護山區…殺死巴西原住民領袖　河中發現屍體

▲圖為巴西原住民4月不滿權益倒退,抗議總統波索納洛。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

巴西北部一處偏遠的原住民保護區近期陷入緊張氛圍,數名武裝採礦工人入侵該區域,甚至刺死一名68歲的原住民領袖,受害者屍體24日被發現在河中,警方則已展開調查。事件發生後,阿馬帕州(Amapá state)村民心生恐懼而逃離,同時擔憂若富含金礦的土地被收回,可能爆發進一步血腥衝突。

《英國廣播公司》(BBC)報導,巴西原住民權利機構(Funai)表示,10到15名持有武器的礦工組織侵擾原住民的領域,緊張情勢升高;居民則逃到Mariry村莊,距離原本的家園必須走路40分鐘,被警告不要與侵入者有任何接觸。

當局說明,武裝礦工來到巴西北部的原住民保護區,有一名領導人被殺害;警方已抵達地區。事實上,亞馬遜雨林的負面情況正在加劇,極右派總統波索納洛(Jair Bolsonaro)誓言要開發採礦地區。他認為,考量到在地人數,原住民的領土範圍太大。

