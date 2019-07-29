武裝礦工入侵保護山區…殺死巴西原住民領袖　河中發現屍體

▲圖為巴西原住民4月不滿權益倒退，抗議總統波索納洛。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

巴西北部一處偏遠的原住民保護區近期陷入緊張氛圍，數名武裝採礦工人入侵該區域，甚至刺死一名68歲的原住民領袖，受害者屍體24日被發現在河中，警方則已展開調查。事件發生後，阿馬帕州（Amapá state）村民心生恐懼而逃離，同時擔憂若富含金礦的土地被收回，可能爆發進一步血腥衝突。

《英國廣播公司》（BBC）報導，巴西原住民權利機構（Funai）表示，10到15名持有武器的礦工組織侵擾原住民的領域，緊張情勢升高；居民則逃到Mariry村莊，距離原本的家園必須走路40分鐘，被警告不要與侵入者有任何接觸。

當局說明，武裝礦工來到巴西北部的原住民保護區，有一名領導人被殺害；警方已抵達地區。事實上，亞馬遜雨林的負面情況正在加劇，極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）誓言要開發採礦地區。他認為，考量到在地人數，原住民的領土範圍太大。

Brazil's indigenous people: Miners kill one in invasion of protected reserve https://t.co/Jpi9kAclr5 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 28, 2019

波索納洛被批評是在鼓勵非法採礦、入侵保留給原住民的地區。報導指出，即使緊張情勢高升，巴西原住民領袖被殺害的事件卻很少見。巴西參議員羅德里格斯（Rodolfe Rodrigues）告訴當地報紙，這是自阿馬帕州設立自然保護區30年來首次「暴力入侵」事件，未來恐怕會有屠殺情況。

波索納洛先前表示，部分原住民領土有著非常豐富的礦產，他會尋求機會來探索這些地區以此增加價值，「這是我決定更靠近美國的原因，也是為何我想要一個在美國大使館能信任的人。」他有意指派自己的眾議員兒子愛德華多（Eduardo）擔任駐美大使。

▲波索納洛希望進一步開發亞馬遜雨林。（圖／達志影像／美聯社）



有著「巴西川普」稱號的波索納洛今年1月上任，他表示要將原住民與其他人口結為一體，他也質疑受到保護的領土是否應該存在。口無遮攔的他還批評環境保護機構，同時指責巴西國家太空署（Inpe）在亞馬遜雨林的砍伐規模數據方面撒謊。

►►亞馬遜雨林一年消失3700平方公里！巴西總統：數據是假的