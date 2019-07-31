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解放軍S-400「鎖死」台戰機？　陸專家：優勢已經很大用不著

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S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯近期開始向中國交付第二個團的S-400防空導彈系統，外界分析，S-400將成為遊戲規則的改變者，一旦部署完成，解放軍在台海便會擁有更大的主動權。不過中國軍事專家分析，「中方目前對台灣已具備相當大的軍事優勢，用不著拿S-400來強化優勢，把S-400和台海聯繫在一起，顯然是外媒藉機炒作。」

據《環球時報》引述消息指出，中國在2014年簽署價值約30億美元購買S-400防空導彈系統的合約，成為這款俄羅斯先進防空導彈系統的第一個外國買家；另外，中國軍方對去年春季交付的第一批S-400導彈系統已經成功進行試射。外界認為，俄羅斯提前向北京交付導彈「正值台海局勢緊張之際」，S-400的部署有助於解放軍更好地掌控台海局勢。

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美國《防務新聞》則指，一旦解放軍在山東、福建等沿海地區部署S-400，釣魚島（台灣稱釣魚臺）和台灣都會在該導彈的攻擊範圍內，該導彈將成為東亞地區的「戰爭規則改變者」、如果解放軍對台發動攻擊，首先會用大量地對地導彈摧毀台灣空軍的基地和跑道，剩餘台軍戰機可能剛起飛就會被S-400攻擊，在這種情況下，解放軍將徹底解決台灣海峽的制空權問題，切斷美日對台的軍事援助。

不過中國軍事專家卻分析，S-400性能雖然先進，但稱其為「戰爭規則改變者」可能有些言過其實，至於所謂將其部署在東南沿海，則台灣飛機剛起飛就會被擊落的說法則缺少基本的軍事常識。

曾有媒體透露，S-400導彈系統是俄羅斯目前最先進的現役遠程防空導彈系統，主要用來擊落飛機、巡航導彈和彈道導彈，特別適合在強電子乾擾環境下作戰；S-400系統最大特色是可發射低、中、高空和近、中、遠程各種導彈，最遠射程達400公里、高度可達30公里。

▼S-400為防禦性武器。（圖／路透社，下同）

▲▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

中國軍事專家對此表示，射程400公里的遠程攔截彈剛完成測試，是否對外出口還存在未知數；另外，隨著空襲手段不斷更新，電子戰技術日新月異，不能指望一兩套防空系統就可以改變作戰規則。「充分發揮一型裝備的效能，需要體系支援，更需要發揮人的能動性。同時，即便S-400性能再先進，也改變不了它防禦性武器的性質。」

專家再稱，之前航展上展出的資料只顯示了最大射程250公里的48N6E3導彈可供出口，實際上，即便使用最大射程400公里的導彈，由於受到地球曲率的影響，也無法擊落400公里範圍內任何高度上的目標；如果擊落400公里距離的目標，那麼該目標高度通常要在萬米以上，顯然不是「剛起飛」就能達到的高度。

▲▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

專家表示，大陸目前對台灣已具備相當大的軍事優勢，不需要用S-400來強化優勢。中國軍隊一有什麼動靜，外媒往往就與台海局勢掛鉤，包括這次把S-400和台海聯繫在一起，顯然是藉機炒作。

他最後說，在引進技術裝備時，要客觀判斷和評估，既不要像一些外媒那樣，把裝備性能捧得很高，似乎一套裝備就能改變力量對比，就能扭轉局勢，而且非這型裝備不可，因為這樣的裝備即便有，恐怕也不是花點錢就能買到的。

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