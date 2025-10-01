雷達反射面積只有手掌大？　央視曝殲-35全身覆蓋超材料

▲央視曝光殲-35隱形性能參數指標，其採用中國獨有的超材料技術，雷達反射面積比人的手掌還小。（圖／翻攝自央視，下同。）

才剛在福建艦航母完成首次彈射起飛和阻攔著艦的殲-35，中國官媒近日再曝光隱形性能參數指標，明確指出該戰機雷達反射面積比人的手掌還小。外界推估，依照成年人的手掌面積計算，意味著殲-35的雷達反射截面積（RCS）為0.02平方米（平方公尺），這一數據只有美國F-22戰機的1/25。

據《央視》在「軍情時間到」欄目發布消息指出，殲-35戰鬥機的低可探測性不僅源於特殊機體外形，更關鍵的是採用中國獨有的超材料技術。報導更進一步說明：「在電磁的世界裡，這只鋼鐵巨鷹的反射截面積比人的手掌還要小。」

即便未公布實際的數據，但官方這段具象化的概念描述已引起熱烈討論。有分析指出，成年人的手掌面積約為0.02平方米，這就代表殲-35的雷達反射截面積（RCS）就是0.02平方米。

值得注意的是，相較於美國F-22的RCS為0.5平方米，殲-35明顯RCS只有F-22的25/1，按照雷達探測公式，RCS縮小25倍意味著探測距離減少55%。也就是說原本能在150公里外發現F-22的雷達，面對殲-35時可能需要接近67公里才能捕捉到有效信號。這代表著，在超視距空戰中殲-35可以在對手毫無察覺的情況下完成鎖定和打擊。

此外，這次官方報導還曝光戰機超材料技術，通過精密設計微觀結構來主動導引電磁波繞過目標，實現「無影」隱身。《騰訊軍事》指出，這種技術不僅能實現更完美、更全方位的隱身效果，還克服傳統隱身塗料易老化、維護成本高的問題。而公開信息顯示，殲-35已大面積應用超材料隱身薄膜，覆蓋全機身關鍵部位，不僅使該型戰機的隱身性能更優異，其維護成本也更低。

▼美國空軍F-22隱身戰機。（圖／達志影像／美聯社）