暗示096型接近服役？　中國官方首度公開094型潛艦數據

▲ 亮相2019年4月23日解放軍海軍成立70周年海上閱兵的094型長征-10號核潛艦。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

神秘的潛艦數據罕見公開，中國軍方月初對外展示094型核動力彈道導彈潛艇部分參數，其水下排水量達1萬1000噸，最高航速30節，最大潛深400米。外界認為，這次官方的披露動作，暗示下一代096型潛艇已取得技術突破甚至接近列裝階段，更可能進一步迫使美國重新評估在亞太地區的軍事部署。

中國選在海軍慶祝建軍76週年的開放日活動上，公開表明有關094型潛艦的相關細節數據。官方信息指出，094型長約135米、寬13米，水面排水量8000噸，水下排水量則來到1萬1000噸，最高航速30節，最大潛深400米。上述數據明顯要比過去所估計的水下排水量9000噸、最高航速20節以及300米潛深，整體性能更為提升。

此次高調展示094型潛艇，被外界解讀為中國對096型潛艇研發進展的間接確認。據了解，096型戰略核潛艇是在葫蘆島渤海造船廠新廠製造，屬於中國的第三代核潛艇，所搭載的巨浪-3型洲際彈道導彈，曾於2018 年11月底首度進行試射，超過1萬公里的射程其攻擊範圍涵蓋美國本土全境，為中國渴望獲得的「核武反擊報復能力」。

▲「巨浪-3」型洲際潛射彈道導彈。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

過去有陸媒指出，096 型核潛艇幾乎可以肯定配備全電推進系統加無軸泵噴推進器、自由減震浮筏、撓性降噪管路、舷側聲納陣、第三代消音瓦、隱蔽式可啟閉流水孔以及 18 個單元的潛射導彈垂直發射系統。而美國五角大廈也曾在報告中估計，096型潛艇可能在2030年前後服役，配備24枚巨浪-3導彈，噪音更低，傳感器和武器系統更先進。

大陸軍事自媒體「矚望雲霄」分析，南海水深複雜，相當適合中國戰略核潛艇隱蔽部署。未來依托南海，096型潛艇可在美軍反潛網之外安全巡航，隨時對美國發起核反擊，可以說隨著這次094型潛艇的公開，代表中國核威懾能力將從「有限反擊」向「可靠二次打擊」轉型。